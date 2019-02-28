İşadamı Murat Aşık'ın hayat arkadaşı, işletmeci-tasarımcı Gökçen Paprika da, sosyetede son yıllarda çok moda olan direk dansı (pole dance) modasına uymuş! Birkaç yıl önce ilk Ayşe Kucuroğlu'nu direğin üzerinde görmüş; sonra da hızla yayılan bu trendin takipçileri olan Aslı Ekşioğlu, Didem Soydan ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin akrobatik hareketlerini izlemiştik. Modanın yeni takipçisi Gökçen Paprika direkte sergilediği zor hareketleri sosyal medyadan paylaştı. Altına da, "Biraz erken bir açıklama oldu ama bu seneki doğum günümde acayip bir sürprizim olacak. Çalış Paprika" diye yazmış. Anlaşılan Gökçen Hanım, doğum günü partisinde ciddi bir direk dansı şovu yapacak.