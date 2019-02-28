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BÜLENT CANKURT
28 Şubat 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Doğum gününde şov yapacak!

İşadamı 'ın hayat arkadaşı, işletmeci-tasarımcı da, sosyetede son yıllarda çok moda olan direk dansı (pole dance) modasına uymuş! Birkaç yıl önce ilk 'nu direğin üzerinde görmüş; sonra da hızla yayılan bu trendin takipçileri olan Aslı Ekşioğlu, ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin akrobatik hareketlerini izlemiştik. Modanın yeni takipçisi Gökçen Paprika direkte sergilediği zor hareketleri sosyal medyadan paylaştı. Altına da, "Biraz erken bir açıklama oldu ama bu seneki doğum günümde acayip bir sürprizim olacak. Çalış Paprika" diye yazmış. Anlaşılan Gökçen Hanım, doğum günü partisinde ciddi bir direk dansı şovu yapacak.

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