Son yıllarda Türk dizi sektöründe yaşanan hareketlilik; villa ve yalı sahibi sosyetik isimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dizi yapımcılarının, evleri için önerdikleri astronomik rakamlara 'hayır' diyemeyen isimlere; Hotel Les Ottomans'ın patroniçesi Ahu Aysal Kerimoğlu da eklendi.



1000 M2'LİK KRAL DAİRESİ

Hotel Les Ottomans'ın üst katındaki bin metrekarelik kral dairesinde yaşayan Ahu Hanım, bu dairesini 'Vurgun' dizisine kiraya vermiş. Bence iyi de yapmış! Çünkü Ahu Hanım, 32 yıl aynı yastığı baş koyduğu Ünal Aysal'dan 2008'de boşandıktan sonra kendini yollara vurmuş; 160 ülke ve sayısını hatırlayamayacağı kadar çok şehir gezmişti, gezmeye de devam ediyor. Tam rakamı öğrenemedim ama dairesi boş kalacağına hatırı sayılır bir para kazanacağına hiç şüphem yok.



Feryal Gülman ile başlayıp Ahmet- Neslihan Kozanoğlu, Ebru Mengenecioğlu, Murat-Arzu Atabarut, Ünsal-Neşe Sert çifti ile devam eden evini dizilere kiralayanlara sonunda Ahu Aysal Kerimoğlu da katıldı.