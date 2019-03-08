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BÜLENT CANKURT
08 Mart 2019, Cuma BÜLENT CANKURT

Korumalarıyla tatile çıktı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da, Türkler arasında çok moda olduğu için adı 'Türkoşel'e çıkan Courchevel modasına uymuş meğer! Geçen hafta Vakfı'nın verdiği ödülün açıklandığı ve merhum dedesi Vehbi Koç'un vefatının 23'üncü yılında anıldığı bir törene imza atan , yorgunluk atmak için rotayı Fransa'nın dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel'e çevirmiş.
Bir başına Courchevel'e tatile giden Ömer Bey'e, kalabalık koruma ekibinin eşlik ettiğini öğrendim.
Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin yönetim kurulu başkanı olmak kolay değil, demek ki yurt dışına tatile bile gitse etrafında birçok koruma olmak zorunda...

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