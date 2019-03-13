Eski eşi Bülent Çavuşoğlu'nun kendisini Ajda Pekkan'la aldattığını iddia edip boşanma davası açan Tuğçe Eyilik, 4 yılın ardından Haziran ayında muradına ermişti. İstediği tazminatı da almayı başaran ve kadınlık onurunu kurtardığını söyleyen Tuğçe Hanım'ın boşanma sürecinde boş durmadığını öğrendim! Meğer eşini Ajda Pekkan'a kaptıran Tuğçe Hanım da Ankara'nın efsane işadamlarından Hasan Vardar'ın inşaatçı oğlu Ekrem Vardar ile aşk yaşıyormuş. Üstelik bu aşk tam 2.5 yıl önce başlamış.



ÇOK MUTLULAR

Tuğçe Hanım, boşanma sürecinde sıkıntı yaşamamak için Ekrem Vardar ile ilişkisini sır gibi saklamış! Hafta sonu kuzeni Begüm Eyilik'in izdivacına şahitlik eden ve çok mutlu olduğunu duyduğum Tuğçe Hanım'dan da yakında bir davetiye gelirse hiç şaşırmayın derim...

