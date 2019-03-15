Sevginin böylesini ne duymuş, ne de görmüşsünüzdür herhalde! İşadamı Kaan Sert, Haziran 2013'te Çırağan Sarayı'nda evlendiği eşi Nazlı Sert'in gözlerini koluna dövdürmüş! Nazlı Hanım, kocasının kolundaki gözlerini, sosyal medyada paylaşınca dövmenin hikayesini merak edip Kaan Bey'i aradım.



ÖZEL BİR TARİH SEÇMİŞ

Kaan Bey'den bu anlamlı dövmeyi yaptırdığı tarihin de çok anlamlı olduğunu öğrendim. Eşinin gözlerini koluna, evlilik yıldönümlerinde kazıtan Kaan Bey, yapımı iki gün süren dövmeden çok memnun kalmış. Boşanmaların çok arttığı ve bu yüzden eşlerle ilgili dövme yaptırmanın tavsiye edilmediği bir dönemde, Kaan Bey'in eşinin gözlerini kolunda ölümsüzleştirmesi, ona olan aşkını da ortaya koyuyor. Aşklarını 2014 yılında Ünsal adını verdikleri oğullarıyla perçinleyen Kaan-Nazlı Sert çiftinin aşkı ömür boyu sürer inşallah...