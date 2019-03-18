Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan Çağla Şıkel'den takdire şayan bir sosyal sorumluluk hareketi. Muhasebecisi tarafından mağdur edildiğini söyleyen mali müşavir kızı Çağla Şıkel, Kansersiz Yaşam Derneği'ne gelir sağlamak için gardırobunu açtı ve ikinci el giysilerin satıldığı e-ticaret uygulaması Dolap'ta; elbiseden ayakkabıya, şorttan monta kadar 69 parça ürününü satışa çıkardı. Siteye son baktığımda 37 parça ürünü satılmıştı. Hem Çağla Şıkel'in bir ürününe sahip olmak, hem de kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu herkese anlatmak için çaba gösteren derneğe destek olmak isterseniz; aklınızda bulunsun...