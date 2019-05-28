Önceki hafta İstanbul'da nikahları kıyılan, Naim-Özlem Gençoğlu'nun oğlu Umur Gençoğlu ile Yasemin Hekimoğlu'nun Venedik'te düğün yapacağını ilk bu köşede okumuştunuz. Perşembe itibari ile Venedik'e göçen İstanbul'un elitlerinden 250 kişinin şahitlik ettiği, 2 gün 2 gece süren düğün resmen masallardaki gibiydi.

Oğlu için kesenin ağızını açan Naim Gençoğlu'nun milyon euro harcadığı konuşulan düğün, cuma akşamı La Scuola Grande della Misericordia'da 'Disco Night' konseptindeki geceyle başladı. Düğün ise, 13. yüzyıldan kalma The Arsenal adlı tersanede gerçekleşti.



