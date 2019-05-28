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BÜLENT CANKURT
28 Mayıs 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Venedik’te milyon €’luk Türk düğünü

Önceki hafta 'da nikahları kıyılan, Naim-Özlem Gençoğlu'nun oğlu Umur Gençoğlu ile Yasemin Hekimoğlu'nun 'te düğün yapacağını ilk bu köşede okumuştunuz. Perşembe itibari ile Venedik'e göçen İstanbul'un elitlerinden 250 kişinin şahitlik ettiği, 2 gün 2 gece süren düğün resmen masallardaki gibiydi.
Oğlu için kesenin ağızını açan Naim Gençoğlu'nun milyon euro harcadığı konuşulan düğün, cuma akşamı La Scuola Grande della Misericordia'da 'Disco Night' konseptindeki geceyle başladı. Düğün ise, 13. yüzyıldan kalma The adlı tersanede gerçekleşti.

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