Boşanmalarına rağmen 'hayat arkadaşım' dediği merhum Mehmet Tuna'ya ithaf ettiği bir kitap yazan psikolog Şehnaz Tuna, şimdilerde yeni bir heyecan içinde. Mesleğini bırakıp yıllarca Mehmet Tuna ile Etiler Şamdan'ı işleten Şehnaz Hanım'ın asıl mesleğine döndüğünü öğrendim. Önceki gün karşılaştığım Tuna, Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi'nde psikoterapi hizmeti vermeye başladığını söyledi. Söylerken de gözünün içi gülüyordu. Şehnaz Hanım'ın, kendisini çok mutlu eden yeni işi daim olur inşallah...