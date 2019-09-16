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BÜLENT CANKURT
16 Eylül 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Asıl işine döndü

Boşanmalarına rağmen 'hayat arkadaşım' dediği merhum 'ya ithaf ettiği bir kitap yazan psikolog , şimdilerde yeni bir heyecan içinde. Mesleğini bırakıp yıllarca Mehmet Tuna ile 'ı işleten 'ın asıl mesleğine döndüğünü öğrendim. Önceki gün karşılaştığım Tuna, Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi'nde psikoterapi hizmeti vermeye başladığını söyledi. Söylerken de gözünün içi gülüyordu. Şehnaz Hanım'ın, kendisini çok mutlu eden yeni işi daim olur inşallah...

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