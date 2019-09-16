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BÜLENT CANKURT
16 Eylül 2019, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Bu ay nişan yazın düğün

Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti, Temmuz 2018'de evlenen kızları Esra'nın ardından, bu kez oğulları Emre Eczacıbaşı'nın mürüvvetini görmeye hazırlanıyor. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Genel Müdürü olan 35 yaşındaki Emre Eczacıbaşı'nın; yaklaşık altı aydır flört ettiği, Murat Öztemir ile Aysun Kibar'ın kızları Dilara Öztemir'e evlenme teklif ettiği ve 'evet' cevabı aldığını duymuştum. Öğrendim ki; genç çift, bu ay içinde nişan yapıp evlilik yolunda ilk adımı atacakmış. Nişanın, kız evinde, aile arasında olacağı da kulağıma geldi. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, yaz başında nikah masasına oturmayı planlıyormuş. Umarım bir ömür mutlu olurlar.

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