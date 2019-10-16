2016 yazında Erdal Acar ile evlenen ve Aralık 2017'de kızları Derin'i dünyaya getiren Kardelen Acar'ın arayı açmadan ikizlerine hamile kaldığını ilk bu köşede okumuştunuz.

Kardelen Hanım, önceki gün sağlıkla bebeklerini dünyaya getirdi. Oğullarından birine kayınpederi İsmet Acar'ın, diğerine de rahmetli babası Metin Ergin'in ismini verdi. Ağustos ayında ilk eşi Aylin Hanım'dan olan oğlu Yiğitcan Acar'ın mürüvvetini gören Erdal Acar, 53 yaşında altı çocuk babası oldu. İkinci eşi Emel Yıldırım'dan olan Cansu (20) ve Eremcan (17), kendinden 26 yaş küçük eşi Kardelen Hanım'dan olan Derin (22 aylık) ve ikizleri İsmet ile Metin'in de sağlıkla mürüvvetlerini görür umarım.



Mobilyacı oldular

İnce zevki ve yaratıcı kimliğiyle öne çıkan Rezzan Benardete ile başarılı iç mimar Tayfun Mumcu, ortak zevk ve tecrübelerini bir araya getirip bir mobilya markası yarattılar. Bir evde 13 parça mobilyanın bir araya gelmesi ile evin tamamlandığını düşünen ortaklar, markalarına Fransızca '13' anlamına gelen TREZZ adını verdiler. Estetik ve kaliteyi tasarım anlayışının merkezine koyan ortaklar iyi iş çıkarmış.



İlk konuk şef mutfağa giriyor

Mutfak çalışmalarına farklı bir bakış açısıyla yaklaşan ünlü şef Mustafa Baylan, başarılı şefleri misafirleriyle buluşturuyor. Etiler'deki Cheffood'ta Ekim ayı boyunca hünerlerini sergileyecek şef ise, Milano'da 3 Michelin yıldızlı restoranda çalışma başarısı gösteren 'Mutfakların Efendisi' lakaplı şef Murat Taşdemir. Ünlü şef, bir ay boyunca konuklarını, adeta bir lezzet turuna çıkaracağını söylüyor.



Müzesinde anılacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan sergi ile fotoğrafları dünya başkentlerinde sergilenen ve büyük ilgi gören büyük usta Ara Güler'i kaybedeli bir yıl dolmak üzere. Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen büyük usta, 17 Ekim'deki vefatının birinci yıldönümünde Ara Güler Müzesi'nde düzenlenecek bir törenle anılacak. Islık Çalan Adam belgeseli ile başlayacak anma programı kapsamında pek çok söyleşi gerçekleşecek. Nur içinde yatsın...

