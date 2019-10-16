Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bülent Cankurt > İkizlerini kucağına aldı
BÜLENT CANKURT
16 Ekim 2019, Çarşamba BÜLENT CANKURT

İkizlerini kucağına aldı

2016 yazında ile evlenen ve Aralık 2017'de kızları Derin'i dünyaya getiren Kardelen Acar'ın arayı açmadan ikizlerine hamile kaldığını ilk bu köşede okumuştunuz.
, önceki gün sağlıkla bebeklerini dünyaya getirdi. Oğullarından birine kayınpederi İsmet Acar'ın, diğerine de rahmetli babası Metin Ergin'in ismini verdi. Ağustos ayında ilk eşi Aylin Hanım'dan olan oğlu Yiğitcan Acar'ın mürüvvetini gören Erdal Acar, 53 yaşında altı çocuk babası oldu. İkinci eşi 'dan olan Cansu (20) ve Eremcan (17), kendinden 26 yaş küçük eşi Kardelen Hanım'dan olan Derin (22 aylık) ve ikizleri İsmet ile Metin'in de sağlıkla mürüvvetlerini görür umarım.

Mobilyacı oldular
İnce zevki ve yaratıcı kimliğiyle öne çıkan Rezzan Benardete ile başarılı iç mimar Tayfun Mumcu, ortak zevk ve tecrübelerini bir araya getirip bir mobilya markası yarattılar. Bir evde 13 parça mobilyanın bir araya gelmesi ile evin tamamlandığını düşünen ortaklar, markalarına Fransızca '13' anlamına gelen TREZZ adını verdiler. Estetik ve kaliteyi tasarım anlayışının merkezine koyan ortaklar iyi iş çıkarmış.

İlk konuk şef mutfağa giriyor
Mutfak çalışmalarına farklı bir bakış açısıyla yaklaşan ünlü şef Mustafa Baylan, başarılı şefleri misafirleriyle buluşturuyor. Etiler'deki Cheffood'ta Ekim ayı boyunca hünerlerini sergileyecek şef ise, Milano'da 3 Michelin yıldızlı restoranda çalışma başarısı gösteren 'Mutfakların Efendisi' lakaplı şef Murat Taşdemir. Ünlü şef, bir ay boyunca konuklarını, adeta bir lezzet turuna çıkaracağını söylüyor.

Müzesinde anılacak
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan sergi ile fotoğrafları dünya başkentlerinde sergilenen ve büyük ilgi gören 'i kaybedeli bir yıl dolmak üzere. Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen büyük usta, 17 Ekim'deki vefatının birinci yıldönümünde Ara Güler Müzesi'nde düzenlenecek bir törenle anılacak. Islık Çalan Adam belgeseli ile başlayacak anma programı kapsamında pek çok söyleşi gerçekleşecek. Nur içinde yatsın...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN