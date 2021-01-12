Sosyete kulislerinde uzun süredir konuşulan Önder Fırat'ın, evli olan Banu Yentür ile aşk yaşadığı dedikodusunu, sözüne güvendiğim birkaç kişiden duyup, biri de Bebek Hotel'in roof'unda el ele gördüğünü söyleyince sizlerle paylaşmıştım.



Öğrendim ki; zaten Banu Yentür'ün, Manisa'da bir hastanede görev yapan eşi Prof. Dr. Alp Yentür ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyormuş. Hatta yakınları; evlilikleri uzun süredir sallantıda olan çiftin boşanma arifesinde olduğunu söyledi.



Bu arada Önder Fırat'ın, Banu Yentür ile çok yakın dost olduklarını, aralarında aşk olamayacağını söylediği kulağıma geldi. Önder Fırat, daha önce de Mehmet Ali Erbil ile evli olan Tuğba Coşkun ile yasak aşk yaşamış; önce bunu da yalanlamış ama Tuba Coşkun resmen boşandıktan bir süre sonra el ele arz-ı endam eylemeye başlamışlardı. Bakalım bu sefer sosyetede konuşulanlar mı yoksa Önder Bey'in söylediği mi doğru çıkacak, bekleyip göreceğiz.



5. YAŞA MİNİ PARTİ



Ağustos 2014'te nikah masasına oturan Engin Altan-Neslişah Düzyatan çiftinin mutlu evliliklerinin ilk meyvesi olan Emir Aras, hafta sonu 5 yaşına girdi. Düzyatan çifti, pandemi nedeniyle Emir Aras'ın yeni yaşını, Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villalarında aile arasında ufak bir partiyle kutladı. Kutlamanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Neslişah Hanım altına, "Ben sana koşmayı, durmayı, susmayı... Konuşmayı, kazanmayı, kutlamayı... Bırakmayı, anlamayı, ağlamayı… En önemlisi de, tüm kalbinle sevip saymayı öğreteceğim canım oğlum" yazdı.



HAKAN SABANCI'DAN YARDIM ÇAĞRISI



Hakan Sabancı; dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayan Ece Çiftçi'nin kurucusu olduğu SosyalBen Vakfı'nın en büyük destekçilerinden biri. Sabancı, son olarak vakıf yararına sweatshirt tasarladı. Tasarımlarının gönüllü mankenliğini de yapan Sabancı, iyilikseverleri sweatshirt'lerinden alarak vakfa destek olmaya çağırdı. Hakan Sabancı'nın vakfa yardım isterken dediği gibi, hadi çorbada sizin de tuzunuz olsun.



İŞTE AŞKIN BELGESİ



Geçen pazartesi yeni yılın ilk aşk bombasını patlatmış; 14 Nisan 2018'deki düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran'ı feci jet kazasında kaybeden Murat Gezer'in 2.5 yıllık yasına son verdiğini yazmıştım. Aşk acısını kalbine gömüp Emin Çiftçi ile 21 Temmuz 2016'daki düğünü son anda iptal olduktan sonra kimseyle flört etmeyen Nazlı Çarmıklı ile yeni bir aşka yelken açan Murat Gezer'in çok da mutlu olduğunu duymuştum. Gezer ile Çarmıklı'nın aşkları belgelendi. Çiçeği burnunda aşıkların, yakın arkadaşları Leyla Koray-Kasım Garipoğlu ve Gökmen Şeynova-Ayşegül Boz çiftleriyle birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.