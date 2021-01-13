İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo, Ekim'de nişanlandığı üç yıllık aşkı Yasemin Şefkatli ile pandemi yüzünden bir türlü evlenemiyor! "Düğünsüz damat olmaz" diyen İdo, evlenmek için bu illetten kurtulmayı bekliyor. Aşıklar, bu süreçte Zekeriyaköy'de birlikte yaşadıkları evi baştan aşağı yenilemeye karar vermiş. Derya Tuna'nın yaklaşık üç yıl önce Maslak Ağaoğlu 1453'te penthouse bir daireye kiraya çıkıp, İdo'ya hediye ettiği bu evle ilgili ilginç bir detay öğrendim! Meğer İdo, bu evde dünyaya gelmiş.



O zamanlar Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, bu evde oturuyormuş. Ayrıldıklarında da İbrahim Tatlıses evi Derya Tuna ile oğluna bırakmış ve onlar burada yaşamaya devam etmiş. İdo yurt dışında okumaya gidene kadar annesiyle birlikte bu evde yaşamış. İdo, şimdi doğduğu evde kendisine bir yuva kurmaya hazırlanıyor. Umarım gönüllerine göre bir düğünle evlenirler ve İdo, doğduğu evde baba olma mutluluğunu yaşar.



Bodrum'da izole oldular



Emekli manken Güzide Duran Aksoy ile mimar eşi Adnan Aksoy, 2014'te ailece Los Angeles'a yerleşmiş, önceki yıl da kesin dönüş yapmışlardı. Neredeyse bütün bir yazı çocukları Selin ve Emir ile Bodrum Loft'ta kiraladıkları evlerinde geçiren Aksoy Ailesi, yaz sonunda İstanbul'a dönmüştü. Duydum ki, Aksoy ailesi de Covid- 19 yüzünden şehri terk edenler arasına katılmış. Cemiyet hayatından birçok ünlü gibi Bodrum'a göçen Aksoy Ailesi'nin, vaka sayıları makul seviyelere inene kadar İstanbul'a dönmeye niyeti yokmuş. Bodrum'da izole bir hayat süren Aksoy Ailesi, en iyisini yapıyor. Siz de lütfen tedbiri elden bırakmayın.



ÇUVALDAN ÇANTA İLE VOGUE'A GİRDİLER



Zeynep Tarman ve Doğal Mesudiyeli'nin 2019 yılında kurduğu çevre dostu çanta markası Jütsack'in başarısı kısa sürede ülke dışına taştı. Orijinal kahve çuvallarından üretilen, gerektiğinde doğada atık bırakmadan yok olabilen yeni nesil ve çevre dostu Türk markası, dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'un İngiliz edisyonunun da radarına girdi. Kahve çekirdeği çuvallarını toplayıp kendilerine plaj çantası yapmakla işe başlayan, çok beğenilince de marka kuran ortakların çantalarının Türkiye'de ciddi tutkunları var. Görünen o ki, çok yakında Jütsack ürünlerini, Hollywood ünlüleri ve sahne yıldızlarının da elinde göreceğiz. Zeynep Tarman ile Doğal Mesudiyeli'ye kocaman bir alkış.



Muhtaçlara nefes OLACAK



Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Sinem Nefesoğlu'nun TV programı yapmak için kollarını sıvadığını öğrendim. Sunuculuğunu da üstlendiği yeni programıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için kilometrelerce yol yapmaya hazırlanan Sinem Hanım; 'Sinem'e Mektup' adlı programında, kendisine mektup yazıp yardım isteyen ailelere yardım götürmek için yollara düşecekmiş. İhtiyacı olan lokasyonlara anaokulları açan, çalışan annelere nefes olan Sinem Hanım'ı bu sosyal projesinde de iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından dostları yalnız bırakmayacakmış. Hepsinin gönüllerine sağlık.