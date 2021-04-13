Yıllardır yaşamını ABD'de sürdüren sosyetenin en alımlı kadınlarından Özlem Önal da, Covid-19 pandemisinde Türkiye'yi en güvenli liman olarak görenlerden. Amerika sağlık sistemine güvenmeyen Özlem Hanım, 2018'de flört etmeye başladıklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Amerikalı ünlü yapımcı sevgilisi Stuart Parr'ı da alıp aylar önce Amerika'dan kaçıp yurda dönenler kervanına katılmıştı. Süzer Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, Gürcü emlak devi Alex Tapir ve finans şirketi ASRR Capital ile ortak Miami'de bina alan ve lüks konut işine giren Özlem Hanım, işlerini İstanbul'daki evinden yönetiyor.



Bu arada geçtiğimiz Temmuz'daki 50. doğum gününde evlenme teklifi alan ve bu yaz evlenme planları yapan Özlem Önal ile Stuart Parr'ın, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelediklerini öğrendim. Özlem Önal ilk evliliğini, Amerikalı sevgilisinden evlilik teklifi almasına da şahit olan STFA'nın veliahdı Nur Taşkent ile yapmıştı. Bakalım ikinci kez nikah masasına oturmak, ne zaman kısmet olacak.



ÖNCE SEVİNÇ SONRA YAS!



YA-SA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı yasta. 2 Nisan'da Alihan adını verdikleri beşinci torununu kucağına alan Neslihan Hanım, 3 Nisan'da ise annesi Lütfiye Darendelioğlu'nu kaybetti. Neslihan Hanım, torun sevincini yaşarken, aynı hastanede tedavi gören annesinin bir gün sonra vefat etmesinin acısıyla sarsıldı.



Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılının 10 Nisan'ında dünyaya gelen Lütfiye Hanım'a Allah'tan rahmet, başta Neslihan Hanım olmak üzere, tüm sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Nur içinde yatsın.



GELENEĞİ BOZMADILAR



Mine Kalpakçıoğlu, STFA'nın veliahtı Sezai Taşkent ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kaan Taşkent ile kış tatili geleneğini pandemiye rağmen bozmadı. Mine Hanım, Cenevre'de lise öğrenimi gören ve Paskalya tatili için gelen oğlunu, son yıllarda olduğu gibi yine Maldivler'e tatile götürdü.



Maldivler'de 2019'da "Maldivler'in En İyi Oteli" seçilen Ja Manafura'da bir hafta baş başa tatil yapan anne-oğul dün İstanbul'a döndü. Mine Hanım, bir hafta sonra oğlunu tekrar Cenevre'ye yolcu edecek ve yine evlat hasrete çekmeye başlayacak.



YENİ CİCİLERİYLE UMUT AŞILAYACAK



Pandemi nedeniyle Ekim ayında ilk kez dijital olarak gerçekleşen Fashion Week Istanbul'un 16. sezonu da dijital olarak bugün başlıyor. 16 Nisan'a kadar devam edecek dijital moda haftasında 30 tasarımcı yeni sezon cicilerini moda tutkunlarının beğenisine sunacak. İlk dijital moda haftasına katılan Tuvana Büyükçınar Demir, bu moda haftasında da yerini almış.



Demir, Cuma günü yayınlanacak olan ve kozadan çıkışı anlattığı sonbahar/kış 2021- 2022 defile videosunda, özlediğimiz korunmasız düzene de bir hatırlatma yaparak umut aşılamak istediğini söylüyor.