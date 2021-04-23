Geçen yıl Amerika'nın ünlü kayak merkezi Vail'e tatile giden ve oradan koronavirüs illeti ile dönen iş insanı İzi Kohen, ilk entübe edilen hastalardandı. Günler süren tedavisinin ardından 18 gün uyutulan, yakınlarının bile umudu kestiği 55 yaşındaki iş insanı hayata dönmeyi başarmıştı. Mucizevi kurtuluşu nedeniyle o dönem çok konuşulan İzi Bey, şu sıralar yine herkesin dilinde. Fakat bu kez konu sağlık değil aşk.







Dört yıl önce iki çocuğunun annesi Ebru Kohen'den boşanan İzi Bey, meğer aradığı aşkı, evlerimize kapandığımız bu dönemde bulmuş. Hatta aşık olmakla kalmayıp gönlünün bu yeni sultanıyla hayatını birleştirmiş. İzi Bey'in, adını öğrenemediğim bu kadınla tanışıp, aşık olup evlenmesi ise sadece 15 gün sürmüş! Şimdilerde sosyetede herkes, bu yıldırım aşkı ve yıldırım nikahı konuşuyor. Tabii en büyük merak konusu ise, İzi Bey'i 15 günde nikah masasına oturtan kadının kim olduğu!!!









TATİLDE AŞI OLDULAR

Şehrin klasik mekanlarından Sunset'in patronu Barış Tansever, Covid-19 pandemisi nedeniyle restoranı kapandığında kendini tatile vuruyor! Şubat ayında eşi Alize Hanım ile bu kışın favori tatil rotası Maldivler'e giden Barış Tansever, bu kapanmada ise rotalarını Amerika'ya çevirdi. Şimdilerde ise eşi ile birlikte Florida'da tatil yapıyor. Bu arada Barış Bey ile eşi Alize Hanım, Amerika tatilinde bir taşla iki kuş vurdu. Tansever çifti, orada Covid-19 aşılarını da yaptırdı. Pek çok Türk'ün evinin olduğu Florida eyaletinde kriterlere uyan herkes aşı yaptırabiliyor. Eşi ile bu fırsatı değerlendiren Barış Bey, aşı macerasını, sosyal medyadan da paylaştı.







HEDEFİNE ULAŞTI!

Önceki gün Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'un doğum günüydü. Başarılı bir iş insanı, iki çocuk annesi ve kendini kadınların güçlenmesine ve mutlu olmasına adamış bir girişimci olan Leyla Hanım, doğum gününde kendisine en güzel hediyeyi yine kendisi verdi! Genç iş kadınlarına hitap ettiği, 'Beğenmeyen Bakmasın' adını verdiği kitabının prototipini doğum gününe yetiştirdi. Bu hedefini başardığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Leyla Hanım'a, ben de sevdikleriyle birlikte geçireceği nice sağlıklı mutlu yaşlar diliyorum.







TEDBİRLERİ ALDILAR SEZONU AÇIYORLAR

Bodrum'un en gözde otel ve plajlarından olan Moon Beach Hotel, bu pazar sezonu açıyor. Ünlülerin de buluşma yeri olan işletmenin sahipleri Ali, Erkan Ünal kardeşler, Pandemiye karşı her türlü tedbiri aldıklarını, hem oteli hem de plajı pandemi şartlarına göre düzenlediklerini söyleyip "Misafirlerimize güvenli, sağlıklı ve keyifli bir tatil yaşatmak için biz hazırız" dedi. Bu arada Moon Beach Hotel'in bu sezon 10. yılını kutlayacağını da öğrendim. Ünal kardeşler, şimdilik bir kutlama yapmayacaklarını, pandemi izin verirse önümüzdeki aylarda görkemli bir 10. yıl daveti vereceklerini söyledi.