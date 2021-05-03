29 Mayıs 2008'de Paris Türk Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturan ünlü yemek yazarı Elif Edes Tapan ile iş insanı Okan Tapan'ın evliliğinin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor! 2007 yazında Bodrum'da tanışan, Paris'teki nikahlarının ardından, Haziran'da da İstanbul Polonezköy'de 150 kişilik bir kır düğünü yapan çiftin evliliği, altıncı yıllarında sekteye uğramıştı. 2014'te evlerini ayıran, boşanma kararı almalarına rağmen resmi girişimde bulunmayan çift, evliliklerini kurtarmayı başarmıştı.



Öğrendim ki; çift, yedi yıl aradan sonra yine evliliklerinde kriz yaşıyormuş. Hatta benim gibi herkesin birbirlerine çok yakıştırdığı ikili, yine evlerini ayırmış. Yakın kaynaklar bu sefer durumun ciddi olduğunu ve barışmalarının zor olduğunu söyledi. Ancak çıkmadık candan ümit kesilmez derler ya; benim yine bir umudum var.



SEVENLERİ ÇOK KORKTU

Nisan ayı ortasında, sosyetenin ünlü ismi Aylin Tahincioğlu'nun da bu illet virüsün pençesine düştüğünü yazmıştım. Aylin Hanım'ın hastalığı hafif geçirdiğini ve evde tedavi olduğunu duymuştum. Maalesef Aylin Hanım, sonradan ağırlaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmış. Tam 12 gün hastanede kalmış. Üstelik bir haftayı da yoğun bakımda geçirmiş.



Neyse ki, 12 günün sonunda sağlığına kavuşmuş ve cuma günü de taburcu olmuş. Sevenlerini çok korkutan Aylin Hanım'a çok geçmiş olsun diyorum. Bu arada Aylin Hanım'ın eşi ünlü iş insanı Özcan Tahincioğlu'na virüsün bulaşmadığını öğrendim.



MODAYA UYDULAR!

Pandemi nedeniyle sezonu uzayan Bodrum, bu yaz küçük İstanbul olacak! İstanbul'un popüler mekanlarının ardından Murat Pilevneli'nin de, galerisini Bodrum'a taşıyacağını, hem Six Senses Kaplankaya'da hem de Mandarin Oriental'e şube açacağını yazmıştım.



Öğrendim ki, modacı Nedret Taciroğlu da, Mandarin Oriental'de butik açıyormuş. Hazırlıklar için Bodrum'a giden Nedret Hanım ve kızı Yasemin Taciroğlu bir taşla iki kuş vurmak istemiş olmalı ki, Vitalica Wellness Bodrum'da detoks kampına girmişler.



KAPANMADAN KAÇTILAR ÖN BALAYI YAPIYORLAR

Dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in torunu olan Tabanlıoğlu Mimarlık'ın yöneticilerinden Özdem Gürsel, 31 Mart'ta Mehmet Yemeniciler ile nişanlanmıştı. Bu yaz nikah masasına oturacak olan nişanlılar da, kapanma sürecini evde geçirmek istememiş.



İstanbul'un elitlerinin çoğu Bodrum, Çeşme veya New York ve Miami'yi tercih ederken onlar Karadağ'a gitmiş. Karadağ'da, benim de methini duyduğum, otel zinciri One&Only'nin Avrupa'daki ilk oteli One&Only Portonovi'de kalıyorlarmış.