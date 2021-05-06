Geçen yıl Covid-19'a yakalanan ve uzun süre yoğun bakımda yatan Ziya- Esra Oflaz Güvenkaya çifti, koronavirüsle savaştan galip çıkmayı başardı ama maalesef uzun süredir üzerinde kara bulutlar dolaşan evliliklerini kurtaramadı! 25 Mart 2005'teki düğünlerine şahitlik ettiğim çift, daha önce de evliliklerinde sorunlar yaşamıştı. Ancak her seferinde, araya dostlarının da girmesiyle evliliklerini kurtarmayı başarmışlardı.



Geçen yıl kızları Almila'nın eğitimi için Londra'ya gittikten sonra bir kez daha araları bozulmuştu! Önceki ay evliliklerini yine kurtarmayı başardıklarını duyduğum için, yazmamıştım. Demek ki, buraya kadarmış! Geçen perşembe anlaşmalı olarak boşandılar. Aralarındaki sorunların öyle çözülemeyecek şeyler olmadığını söyleyen yakınları da, boşanmalarına çok şaşırmış durumda. Bu arada Esra Hanım'ın, velayetini aldığı kızı Almila ile Bodrum Cennet Koyu'ndaki villalarına, boşanma stresini atmaya gittiğini öğrendim. Buradan da anlaşılıyor ki, Cennet Koyu'ndaki villa Esra Hanım'da kalmış.



VATAN BORCUNU ÖDEDİLER

Bebekliklerinden beri arkadaş olan, Kemal-Feryal Gülman çiftinin oğulları Aslan ile Abdi İbrahim İlaç'ın patronu Nezih-Berrak Barut çiftinin oğulları İbrahim, geçen ay aynı tarihlerde bedelli olarak askere gitmişti. Tesadüf aynı yerde askerlik yapan Aslan ile İbrahim'in vatana olan borçlarını tamamladığını ve teskerelerini alıp evlerine döndüklerini öğrendim.



Oğullarına kavuştukları için mutluluktan ayakları yere basmayan Feryal Hanım'ın da, Nezih-Berrak Barut çiftinin de gözleri aydın olsun, diğer vatan evlatlarına da hayırlı teskereler diliyorum...



YENİ YUVALARINA KAPANDILAR!

5 Şubat'ta görkemli bir düğünle hayatını birleştiren Aslışah-Kaan Demirağ çifti, yeni yuvalarına taşındı. Pandemi nedeniyle düğün tarihlerini öne çektikleri için evlerinin dekorasyonunu yetiştiremeyen yeni evliler, 17 günlük tam kapanma öncesi biten evlerine apar topar taşınmayı başardı. Aslışah Hanım, önceki gün sosyal medyada yeni yuvasından fotoğraflar paylaştı.



Evin dekorasyonunu çok beğenen takipçileri, tertip ve düzeninden dolayı da Aslışah Hanım'a övgüler yağdırdı. Yaklaşık üç ay sonra oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan Demirağ çiftinin, yeni yuvalarındaki mutluluğu daim olur inşallah.



YENİ BEACH BESİM KAZODO'YA EMANET

İstanbul'un popüler yemeiçme mekanları, bu yaz pandemi nedeniyle sezonu uzayan Bodrum'a göç ederken, Dozo gibi yeni mekanlar da kapılarını açmak için gün sayıyor. Yıllardır Ahu Aysal'ın ailesiyle tatil yaptığı Gündoğan'ın en güzel koyu Kızılburun'da 3 dönüm arazi üzerinde kurulan Dozo, beach ve restoran olarak hizmet verecek.



Başarılı işletmeci Besim Kazodo'nun işleteceği beach'in restoranı da ünlü İtalyan aşçı Luca'ya emanet edilmiş. Gerek konumu gerekse işletmecisi Besim Kazodo'dan dolayı Dozo'nun, bu sezon Bodrum'un en gözde beach'lerinden biri olacağını düşünüyorum.