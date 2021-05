İngiltere'de yaşayan moda tasarımcımız Zeynep Kartal başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kartal bu kez, İngiltere Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen ve izleyicilerin kıyafet ve şapka tercihleriyle bir moda geçidine dönüşen The Royal Ascot At Yarışları'nın moda kurulu başkanlığına seçildi.



300 yılı aşkın bir geleneğin simgesi olan yarışlarda, moda başkanı seçilen ilk Türk olan Kartal, önümüzdeki ay yapılacak yarışı, Kraliçe 2. Elizabeth ile birlikte izleyecek. The Royal Ascot resmi hesabından moda kurulu başkanı olduğu duyurulan Zeynep Kartal, ünlü İngiliz dergisi Royal Ascot Style Guide'da da kapak oldu. Bu dergiye kapak olan ilk Türk unvanını da alan ünlü modacımız, organizasyon kapsamında katılımcılara ilham veren giyim tavsiyelerinin bulunduğu bir rehber hazırladı.



Genç yeteneklerin başvurduğu The Royal Ascot Moda Yarışması'nın finalistlerine özel eğitimler de verecek olan Kartal, "Royal Ascot'a seçilen ilk Türk moda kurulu başkanı olmanın gururunu yaşıyorum" dedi. Biz de kendisinin bu uluslararası başarılarıyla gururlanıyoruz, teşekkürler Zeynep Kartal…



REKORA GİDİYOR!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın gelin olacağı gibi, anne olacağı müjdesini de ilk ben vermiştim. Yaklaşık 3.5 ay sonra oğlunu kucağına almaya hazırlanan Aslışah Hanım, önceki gün ilk kez göbeğinin de gözüktüğü bir fotoğraf paylaştı.



Hayatının her döneminde spor yaptığı için, doktorunun spora devam etmesine izin verdiğini, haftanın beş günü egzersiz yaptığını söyleyen Demirağ'ın çok az kilo aldığı sizin de dikkatinizi çekmiştir. Aslışah Alkoçlar Demirağ, bu gidişle ilk hamileliklerinde 6.5 kilo alan Çağla Şıkel ile 7 kilo alan Ebru Şallı'nın rekorunu zorlayacak gibi gözüküyor!



NEW YORK'TA ÖN BALAYI

Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin ilk göz ağrıları Pırıl Çetindoğan'ın 28 Ocak'ta başı bağlanmıştı. Önceki yaz flört ettiklerini bu köşeden öğrendiğiniz erkek arkadaşı Gökhan Kokuludağ ile aile arasında gerçekleşen minik bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı, mutlulukları dillerden düşmeyen nişanlı çift, baş başa New York'a tatile gitti.



Eylül ayında, nişanlarının da gerçekleştiği, müstakbel gelinin ailesine ait Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda vuslata ermeye karar veren nişanlılar için bu tatil, bir nevi ön balayı olacak gibi…



KÜLTÜREL MİRASIMIZ İÇİN BULUŞTULAR

Kurucuları arasında olduğu ve yıllardır başkan yardımcılığını yaptığı EPOS7 Derneği'nin geçen yıl başkan koltuğuna oturan Arzu Sabancı, boş durmuyor.



Öncülüğü kültürel emanetler olan EPOS7 Derneği, 18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında 'Kültürel Mirasımızı Nasıl Koruruz?' başlıklı bir zirve gerçekleştirdi. Alanında uzman beş konuşmacının katıldığı zirvede ülkemizin yok olmaya yüz tutmuş kültürel mirası tartışma ortamında tekrar gündeme getirildi. Bu organizasyonda emeği geçen herkesin ellerine sağlık.