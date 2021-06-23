Sunucu Özlem Yıldız'ın 2013'te boşandığı eski eşi Sinan Serter, öyle bir ticarete başlamış ki, şaştım kaldım! Ezgi Mola, Derin Mermerci ve Pınar Sabancı'nın da aralarından olduğu yüzlerce hayvansever, hayvan ticaretinin durması için her fırsatta çağrı yaparken; Sinan Serter, sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başlamış. Evet, yanlış okumadınız…



2009 yılında maddi sıkıntıya girene kadar çok şaşalı bir hayat süren Sinan Serter, Instagram'da 'modenass' adıyla açtığı hesabında resmen hayvan ticareti yapıyor. Hesabından cins cins köpeklerin fotoğraflarını paylaşan Serter, altlarına fiyatlarını yazmamış ama köpekleri 3-5 bin Euro arasında sattığı konuşuluyor. Siz siz olun, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için çırpınan ve onları sahiplendirmeye çalışan gerçek hayvanseverlere kulak verin. Ne petshop'ların, ne de Sinan Serter gibilerin ekmeğine yağ sürmeyin, sokak hayvanlarını sahiplenin.



YENİ ADRESİNDE KAPILARINI AÇIYOR

Oryantalist dekoru, mistik eğlencesi ve enfes mönüsü ile bir dönem İstanbul'un elitlerinin favori 'eller havaya' mekanlarından olan Nomads, bugün yeni adresinde tekrar kapılarını açıyor. Ortaköy'deki adresinden, İstanbul'un en yenisi Sofitel Taksim'e taşınan Nomads, sektörün deneyimli ismi Güven Karataş'a emanet.



Uzun bir aradan sonra Nomads'i yeni adresinde eğlence tutkunlarıyla buluşturacak olmanın heyecanı içinde olduğunu söyleyen Güven Karataş, "Çok özel lezzetler eşliğinde, çok iddialı bir eğlence sunacağız" dedi. Şimdiden hayırlı olsun…



SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Ünlü yemek yazarı Elif Edes Tapan ile iş insanı Okan Tapan'ın 13 yıllık evliliklerinin üzerinde yine kara bulutlar dolaştığını yazmıştım geçen ay. 2014'te evlerini ayıran, boşanma kararı almalarına rağmen resmi girişimde bulunmayan çift, evliliklerini kurtarmayı başarmıştı.



Yakınları, bu sefer sorunlarını çözemediklerini ve barışmalarının çok zor olduğunu söylese de, geçen seferki gibi yine evliliklerini kurtarmayı başarmalarını temenni etmiştim ama maalesef olmamış. Öyle kavga gürültü etmeden, anlaşarak tek celsede boşanmışlar. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun.



AŞIKLAR TATİL SEZONUNU AÇTI

Yasak aşklarını tüm Türkiye'nin benden öğrendiği Derin Mermerci ile Murat Aslan'ın ilişkisi mutlu mesut devam ediyor. Uzun süredir saklanmaktan vazgeçip el ele göz göze arzı endam eyleyen aşıklar, tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Aşıklara, Derin Mermerci'nin ablası ve eniştesi Tansa-Can Ekşioğlu çifti de eşlik ediyor.



Marmaris Akvaryum Koyu'nda demirledikleri teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyorlar. Bu arada bir röportajında "Bir daha evlenmeyi düşünmüyorum" diyen Derin Mermerci de, evliliğe tövbe ettiğini söyleyen Murat Aslan da, bu sözlerini yiyecek gibi gözüküyor! Hadi bakalım hayırlısı…