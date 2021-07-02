Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu Fahriye Evcen, modacı olarak geri dönüp herkesi şaşırttı. Kendi markasını yaratan, tasarımdan üretime kadar bizzat kendisinin ilgilendiği koleksiyonunu moda tutkunlarıyla buluşturan Fahriye Evcen'e, eşi Burak Özçivit de büyük destek veriyor. Özçivit, en son eşine sosyal medyadan öyle bir destek attı ki, Fahriye Evcen'in koleksiyonunu 500 bin kişi daha gördü.



Yakışıklı oyuncu, 18.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, Fahriye Evcen'in kendi koleksiyonuyla çekilmiş bir videosunu paylaşıp altına da "Erkek ürünleri de yapıyor musunuz Fahriye Hanım? Çok şık duruyor" yazdı. Fahriye Evcen de "Şu an kadın departmanıyla ilgileniyoruz Burak Bey; gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler" cevabını verdi. Burak Özçivit'in bu paylaşımı 500 binden fazla beğeni aldı. Bu reklamla Fahriye Hanım'ın yeni işinde sırtı yere gelmez.



BU GECE KAÇMAZ

İstanbul'a pek çok popüler lezzet durağı kazandıran başarılı iş insanı Erhan Ece, İstanbul'daki 40 yıllık aile markası Sayfiye Ocakbaşı'nı iki yıl önce Alaçatı Port'a da taşımıştı.



Geçen ay mekanının kapısını açan ve tatilcilere lezzet şöleni sunmaya başlayan Erhan Ece, bu sezon misafirlerine müzik şöleni de yaşatacak. Bu akşam Sayfiye Ocakbaşı'nda, müzikte 50. yılını deviren usta sanatçı Neco sahne alacak. Alaçatı'daysanız, uzun süredir sahnelerden uzak kalan Neco'yu kaçırmayın derim.



PATRON YORGUN DÜŞTÜ!

Daha çok golf sporuyla adını duyduğumuz, sosyetenin ünlü ismi Beyhan Benardete, Balıkesir Gönen'de bir çiftlik kurup solucan üretimine başlamıştı. Solucanların dışkılarından ürettiği gübreyi satarak sıra dışı bir iş yapan Beyhan Hanım, işinin başından da ayrılmıyor. Bugünlerde yine çiftliğinde olan Beyhan Hanım, işçisi olan kadınlarla birlikte gün boyu çalışıyor.



Beyhan Hanım, önceki gün de onlarla akşama kadar çalıştı ve sonra birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Altına da "Sonunda işimiz bitti, biz de bittik. Harika çiftçi kadınlarla el ele çalıştık, çok keyif aldım, ellerine sağlık" notunu düştü.



DOĞUM ÖNCESİ SON TATİL

Euroleague ve Türkiye şampiyonluğunu kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, eşi Erica ile birlikte yoğun sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Çocukları Austin'den sonra ikinci kez bebek bekleyen çift, doğum öncesi son tatillerini yapıyor. Hamilelikte sekizinci aya giren Erica Balbay, tatildeki mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.



Doğuş Balbay da önceki gün aynı deniz şortunu giydiği oğlu Austin'le bir pozunu paylaştı. Balbay çifti, inşallah ikinci çocuklarını sağlıkla kucaklarına alır.