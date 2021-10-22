Türkiye'de giyilebilir teknolojilere ilk kafa yoran modacı olan Arzu Kaprol, bu yolda ilerlemeye devam ediyor. 2015 yılında 'akıllı ceket' tasarlayarak giyilebilir teknoloji alanında Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Kaprol, şimdi bu işi daha ciddi bir boyuta taşıdı. Şamdan Plus'a verdiği röportajda, Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenmesi Giyilebilir Teknolojiler Koordinatörlüğü görevine getirildiğini söyleyen Kaprol, "Amacım; geleceğe dair giyim ve tekstil kodlarına öncülük etmek" diyor.



Röportajda, genç teknoloji tasarımcılarına, giyilebilir teknoloji alanında çalışmaları için çağrıda bulunan ünlü modacı, en büyük hayalinin ne olduğu sorusuna da şu cevabı veriyor: "Şimdiye kadar gerçekleştiremediğim en büyük hayalim astronot kıyafeti tasarlamak." Bence genç moda tasarımcıları ve teknoloji meraklıları Arzu Kaprol'u yakından takip etmeli, çünkü Kaprol'un onlara ilham kaynağı olacağını düşünüyorum.



GÖRME ENGELLİLERE YARDIM GECESİ

Sosyetenin yardım melekleri önceki gece yine görev başındaydı. Bu kez görme engelli çocuklara yardım için toplandılar. Parıltı Derneği'nin, Four Seasons Bosphorus ev sahipliğinde, Grace Brands sponsorluğunda düzenlediği yardım gecesine, birçok ünlü isim katıldı.



Zara ve Cenk Eren'in sahne aldığı yardım gecesinin sonunda, Four Seasons Bosphorus adına Şeyda Toprak'a ve Grace Brands'in kurucuları Duygu İçil ve Sanem İçil'e teşekkür plaketi verildi. Geceden elde edilen gelirin tamamı, görme engelli çocukların eğitimi için kullanılacak. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık.



GENÇLİĞİN SIRRINI VERMEYE GELİYOR

Sosyetede yıllardır tavan yapan detoks modasına kafa yoran İstanbul'un elitlerine müjde! Yılda en az bir kez yolunu arşınladığınız Avusturya'daki sağlık ve detoks merkezinin kurucusu Prof. Dr. Harald Stossier, ayağınıza geliyor! Evet; yanlış okumadanız… Stossier, pazartesi günü İlkem Öztürk'ün açtığı Dose İstanbul'da özel bir söyleşi gerçekleştirecek.



Stossier, bizim sosyetiklere, 'Yaşam Boyu Sağlık ve Genç Olmanın Sırları'nı verecekmiş. Duydum ki, söyleşiye katılmak isteyen ancak davetiye bulamayan birçok ünlü isim, araya hatırlı dostlar sokuyormuş.



28 YILIN ARDINDAN İLK ŞUBE!

1993 yılından bu yana hizmet veren İstanbul'un ilk İtalyan restoranı Da Mario, 28 yılın ardından şubeleşti! 1993 yılında İstanbul Doors Group'un sektöre adım attığı mekan olan, 2014 yılında Doors Group'un diğer 18 markası ile birlikte Ferit Şahenk'in satın aldığı Da Mario, Etiler'den sonra artık İstinyePark'ta, eski Armani'nin yerinde de hizmet verecek.



İstanbul'da yaşayan İtalyan mutfağı tutkunlarını kendine aşık eden mekanın yeni şubesi, Tolga Sezgin'in ev sahipliğinde gerçekleşen bir davetle kapılarını araladı. Konuştuğum birkaç Da Mairo müdavimi, mekanın yeni yerini de çok beğendiklerini söyledi.