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FUNDA KARAYEL
15 Temmuz 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Dostluğun önemini vurgulayan festival

... Ne güzel bir festival adı değil mi? Fethi Gemuhluoğlu'nun 'İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak' felsefesinden hareketle yola çıkan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl ilk kez 14-15-16 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve destekleri ile Balkon Film orga- nizasyonunda düzenlenecek olan festival; dostluk kavramını sinema yoluyla yeniden düşünme amacını taşıyor. Festival, her yıl belirlenecek bir ülkede eş zamanlı film gösterimleriyle de bir ilki gerçekleştirecek. Dostluğun hayatımızdaki yansımalarını çoğaltma amacıyla tüm kısa filmler yarışma bölümüne başvurmalı.

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