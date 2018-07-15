Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali... Ne güzel bir festival adı değil mi? Fethi Gemuhluoğlu'nun 'İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak' felsefesinden hareketle yola çıkan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, bu yıl ilk kez 14-15-16 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T.C.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Balkon Film orga- nizasyonunda düzenlenecek olan festival; dostluk kavramını sinema yoluyla yeniden düşünme amacını taşıyor. Festival, her yıl belirlenecek bir ülkede eş zamanlı film gösterimleriyle de bir ilki gerçekleştirecek. Dostluğun hayatımızdaki yansımalarını çoğaltma amacıyla tüm kısa filmler yarışma bölümüne başvurmalı.