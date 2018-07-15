Eski Yeşilçam öyküleri; o ruhun tekrardan beyazperdeye yansıtılması gerektiğini düşünen sinemacılar için son yıllarda vazgeçilmez bir esin kaynağı oldu. Bu hafta vizyona giren yerli komedi 'Bende Kal' da eski Yeşilçam tadında bir komediyi izleyiciyle buluşturuyor.

Utku Uçar'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmin başrollerini Süheyl Uygur, Sadi Çelik Cengiz ve Peker Açıkalın paylaşıyor. Utku Uçar, "Filmle ilgili amacım; hem kendi çocukluğumdaki o güzel Yeşilçam filmlerini günümüze uyarlayarak seyirciyle buluşturmak, hem de ailecek sinemaya gitmek isteyenlere güzel bir alternatif sunmak" diye konuştu.



UYGUR ŞAKA YAPTI

Filmin komedi dozu oldukça yüksek; birbirini takip eden bir sürü komik olay zinciriyle ilerliyor film.

Süheyl Uygur ve Ruhi Sarı'nın yemek yediği sahne, gece 02.00 sularında ormanda çekilmiş. O sırada set ekibinin yanından koca bir yılan geçmiş, tabii oyuncular bilmiyormuş bu durumu. Set ekibi tedirgin olsa da kazasız belasız bitirmişler geceyi. Yine aynı sahnede, dere kenarına kurulan masada oturan Süheyl Uygur, set ekibine bir şaka yapmış. Uygur, sahne çekilirken bir anda sandalyesiyle kendini arkadaki dereye doğru bırakmış, tabii herkes panik olmuş, düşmeden yakalamaya çalışmışlar Uygur'u ve son anda kurtarmışlar.

O anda Uygur, bunun şaka olduğunu söylemiş.

Özetle; 'Bende Kal', hafta sonu gülmek isteyenler için iyi bir alternatif. Utku Uçar ve oyuncular, nostaljik ve komik bir ton tutturmuş. 'Bende Kal'ın konusu ise şöyle: 40'lı yaşlarında olan 'Fikret' (Süheyl Uygur), babadan kalma bir berber dükkanı işletmektedir.

Her tıraş sonrası antika aletlerle müşterilerine yaptığı masaj ile mahallede nam salan 'Fikret'in hayatı, bir sabah dükkanına gelen 'Taner' (Sadi Celil Cengiz) isimli uyanık bir pazarlamacının zorla sattığı tam otomatik bir masaj aleti ile kabusa döner.

Yeşilçam filmlerini özleyenler kaçırmasın. İyi seyirler.