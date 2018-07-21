Hayat, mutsuz bir tatil yapmak için fazla kısa... Her yaz sezonunun bitmeyen tartışmasıdır Bodrum-Çeşme rekabeti...

Elbette Çeşme'nin de, Bodrum'unda güzellikleri anlat anlat bitmez ama tatil rotası seçilirken; beldelerin popülerliğine göre değil de, 'Mutlu tatil nerede yapılır?' diye düşünerek seçim yapılsa daha güzel olmaz mı?

Mesela Muğla'da, Gökova Körfezi'ndeki kum köpekbalıklarının üreme alanı Boncuk Koyu, nam-ı diğer Bonjuk Bay; profesyonellerce bir liste yapılsa, 'mutluluk vadeden tatil rotaları' arasında açık ara önde çıkar. Açıkçası daha önce Boncuk'a gidip orada kalan arkadaşlarımdan duyduğumda 'Abartıdır' diye düşünüyordum. Kızlar, "Tekrar Bonjuk'a gitmeye ihtiyacım var" deyince, Bodrum'dan Marmaris'e doğru yola düştük. Hem eğlenebileceğimiz, hem de huzur bulacağımız bir yer olduğunu söylediler.

Bir anda kendimizi eşsiz doğası ve konsept partileriyle meşhur bir koyda bulduk. (Bu gezimizi davet üzerine falan yapmadık; sahiplerini de tanımayız. Bu bir keşif yazısıdır, ona göre...) Buyrun mutluluk vadeden Bonjuk Bay'in alamet-i farikalarına...

Bonjuk Bay'den içeri girdiğinizde, kapıda sizi gülen suratlar karşılıyor ve "Hoşgeldiniz" diyerek sarılıyorlar. Herkesin bu kadar tatlı ve mutlu olmasına imkan yok; insan bir kusur arıyor tabii ama yok işte! Girişte bir yazı görüyorsunuz:

'Ben senim, sen bensin, biz biriz'.

Burada herhangi bir ayrımcılığa yer yok. Girişte elinize bir bildiri veriliyor ve Bonjuklular'ın hayata bakışını madde madde öğreniyorsunuz.



TEK KURAL SEVGİ

Bonjuk; herhangi bir yapılaşma bulunmayan, doğallığı korunmuş ve bir de kamping alanı bulunan bir koy. İster çadırda kalın, ister az sayıdaki odalarda... Koya giriş için referans gerekiyor; ya daha önce burada bulunmuş birini tanıyarak ya da iyice araştırmadan geçirilerek kabul ediliyorsunuz.

Koyda, Meksika-Tulum'daymışsınız hissi veren bir ortam var; palmiye ağaçlarına bağlanmış hamaklar, mutlu insanlar, müthiş doğa, huzur ve eğlence bir arada... Daha ne ister ki insan... Palmiyeler ve günbatımı, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturuyor.

Bonjuk'ta paddle board'la denize açılabilirsiniz, belki köpek balığı görürsünüz. İsterseniz hamağa uzanıp kitap okursunuz, isterseniz masaja, yogaya gidersiniz. Akşam özel DJ partilerine de katılabilirsiniz. Ateş şovları ve dans gösterileri ise gecenin sürprizleri...

Plajda herkes istediği yere oturmakta özgür.

Yemekler, saati geldiğinde yeniliyor. Yemeğin hazır olduğunu gong sesiyle haber veriyorlar.

Sesi duyanlar, yemek alanına giderek istediğini alıyor ve hep beraber yemek yeniyor. Çok yaratıcı, sağlıklı bir mutfak ve inanılmaz yemekler var. Bizim gittiğimiz gün Gazpacho İspanyol çorbası ve elmalı mercimek salatası vardı.

Akşam da aynı şekilde gong sesiyle yemek saatini takip etmeniz gerekiyor. Yemek bittiğinde ise tabaklarınızı kendiniz kaldırıyorsunuz. Plajda bir şeyler içmek isterseniz, kendiniz alıyorsunuz.

Tatlı krizi anları içinse smoothie'den yapılmış dondurmalar var.

Burada tek kuralın sevgi olduğu söyleniyor; her yerde yazıyor zaten. Popüler olmak istemiyor; herkesin bildiği bir yer olmayı amaçlamıyorlar. Sadece herkesin huzurlu ve mutlu bir tatil yapmasını istiyorlar. Bir şeyi nereden aldıysanız, oraya geri bırakmanız isteniyor; ki bunu yapmayan insanlarla görüşmeyi kesmek gerek. Bonjuk'un en sevdiğim kuralı ise; başkalarının izni olmadan sosyal medya için çekim yapılamaması...

Birçok mekanda sürekli buna maruz kalmamız çok acı. Hele geceleri gözümüze tuttukları flaşlar yüzünden kör olma tehlikesi geçirmemize sebep olan kişiler, özellikle Bonjuk'a gidip terbiye olmalı.



BURNING MAN'İN YERLİ HALİ

'Çadır hayatı, sadece macerasever ruhlara uygundur' demeyin çünkü buradaki çadırlar eşsiz... İçleri konsepte göre tasarlanmış.

Çadır hayatının tek kötü yanı; duş ve tuvalet... Ancak içinde duşu ve tuvaleti olan dev bir çadırları da var. Yaz başında burada Burning Man festivalinin yerli versiyonu Bonjuk Burn düzenlenmiş. Herkesin kostümlerle katıldığı, müziğin hiç durmadığı inanılmaz bir hafta sonu yaşanmış.



IŞTE BONJUK BİLDİRİSİ

- Burada hepimiz bir aileyiz.

- Sevgi, saygı, kendini ifade etme ve yaratıcılık; Bonjuk deneyiminin temel taşlarıdır.

- Ekolojik ve sürdürülebilir yaşamı benimsemek için doğaya saygı duyuyor ve onu koruyoruz.

- Burada taze ve sağlıklı yiyecekler tüketeceğinize inanıyoruz.

- Herkesi Bonjuk deneyimini geliştirmek için, kendi yetenek ve bilgi birikimine yardımcı olmaya davet ediyoruz.

- Müzik, spor ve sanatın kişisel ve manevi gelişimine değer veriyoruz.

- Öğrenme ve paylaşma yoluyla dönüşümlere inanıyoruz.



2 METRELİK KÖPEK BALIKLARI

Bonjuk'ta koyun kenarındaki kayalıklar boyunca ilerlediğinizde; şanslıysanız, kıyıdan 150-200 metre mesafede, kayalıkların dibinde dolaşan 1.5-2 metre boyundaki köpek balıklarını görebilirsiniz.