Turizme destek için film setlerine turlar düzenlensin

Vizyona giren ve büyük gişe rekorları kıran filmlerin çekim yerleri seyircide hayranlık uyandırıyor. O yüzden bir filmin hikayesi, oyuncuları ve yönetmeninden ziyade nerede çekildiği de artık büyük önem taşıyor. Bu nedenle film setlerine özel turlar yapılsa ülke turizmine de güzel bir katkı sağlanır, farklı yerler tanıtılır, yeni cazibe merkezleri oluşur. Mesela Ata Demirer 'Eyyvah Eyvah' filmleriyle Geyikli'yi, 'Mandıra Filozofu' filmi ise Çökertme Koyu'nu ünlü yaptı. Ben Çökertme Koyu'na ne zaman gitsem oraya yerleşme planları yapıyorum.

Peki ya sinemacılar çekim mekanları konusunda İstanbul'da sınırlı kalmadan geniş düşünse, ülkenin başka güzel yerlerinde de çekimler yapsa ne kadar harika olur, öyle değil mi? Filmler ülkemizin güzel yerlerini izleyiciyle buluştururken çekim yerleri de uluslararası platformlarda büyük merak uyandırır. Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları'nda çekileceğini açıkladı. Ben Longoz Ormanları'nı film daha ortaya çıkmadan merak ediyorum.



MUMCULAR KÖYÜ'NDE

Cem Yılmaz'ın iki bölüm halinde vizyona girmesi beklenen 'Karakomik Filmler' serisinin birinci kısmından görseller yayınlandıkça heyecan artıyor. İki film, dört farklı hikayeyi kapsayacak ve iki ay arayla vizyona girecek. Çekimleri İstanbul'da başlayan filmin bir kısmı da Bodrum'un Mumcular Köyü'nde çekilecek. Köyde bir evi çekim mekanı olarak belirleyen Yılmaz'ın, İstanbul çekimleri bittikten sonra Bodrum'a geçeceği söyleniyor. Yılmaz da farklı çekim yeri kararıyla turizme katkı sağlayacak gibi görünüyor.



'KAOS', MONTREAL'DE YARIŞACAK

Geçtiğimiz günlerde 2019'da, 91'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film dalında Türkiye'den yarışacak filmin 'Ahlat Ağacı' olduğu açıklanmıştı. 'Ahlat Ağacı'ndan sonra sinemamızı yine gururlandıracak bir haber daha geldi. Semir Aslanyürek imzalı 'Kaos' filmi de 42. Montreal World Film Festivali'nde yarışıyor. Başrollerini ünlü oyuncu Canan Ergüder, Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar'ın paylaştığı filmde; üç ayrı günah hikayesi anlatılıyor. Çekimlerde Sony'nin sinematografik olarak en başarılı dijital kamerası F65 ile harikalar yaratılmış. Montreal jürisi 'Kaos'u nasıl bulacak merakla bekliyoruz. Festival, 3 Eylül akşamı son bulacak.



Vizyon önerisi

'İKİ İYİ ÇOCUK'

'Güzel pazar gününü nasıl değerlendirsem?' diye düşünüyorsanız, ailenizle birlikte sinemaya doğru yola çıkmanız için harika bir yerli yap��m var. Naif hikayesiyle beyazperdede yer alan 'İki İyi Çocuk' izlenmeye değer. 'Deliormanlı' filminde milli bir boksörü canlandıran başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, yeni filminde 'iyi çocuk' rolüyle karşımızda. Hatay'da çekilen filmin oyuncu kadrosunda Kazım Karakadıoğlu ve Sevcan Yaşar da yer alıyor. Murat Serezli ve Hamdi Alkan'ın da konuk oyuncu olarak yer aldığı filmde; Antakya'da yaşayan zihinsel engelli 'Ercan'ın hikayesi anlatılıyor. 'İki İyi Çocuk'; sizi biraz güldürecek, biraz da duygularınızı, değerlerinizi, insanlığınızı hatırlatacak.