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FUNDA KARAYEL
26 Ağustos 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Turizme destek için film setlerine turlar düzenlensin

Vizyona giren ve büyük gişe rekorları kıran filmlerin çekim yerleri seyircide hayranlık uyandırıyor. O yüzden bir filmin hikayesi, oyuncuları ve yönetmeninden ziyade nerede çekildiği de artık büyük önem taşıyor. Bu nedenle film setlerine özel turlar yapılsa ülke de güzel bir katkı sağlanır, farklı yerler tanıtılır, yeni cazibe merkezleri oluşur. Mesela '' filmleriyle Geyikli'yi, 'Mandıra Filozofu' filmi ise 'nu ünlü yaptı. Ben Çökertme Koyu'na ne zaman gitsem oraya yerleşme planları yapıyorum.
Peki ya sinemacılar çekim mekanları konusunda 'da sınırlı kalmadan geniş düşünse, ülkenin başka güzel yerlerinde de çekimler yapsa ne kadar harika olur, öyle değil mi? Filmler ülkemizin güzel yerlerini izleyiciyle buluştururken çekim yerleri de uluslararası platformlarda büyük merak uyandırır. , ' 6' filminin, 'nın Karacabey ilçesindeki 'nda çekileceğini açıkladı. Ben Longoz Ormanları'nı film daha ortaya çıkmadan merak ediyorum.

MUMCULAR KÖYÜ'NDE
'ın iki bölüm halinde vizyona girmesi beklenen 'Karakomik Filmler' serisinin birinci kısmından görseller yayınlandıkça heyecan artıyor. İki film, dört farklı hikayeyi kapsayacak ve iki ay arayla vizyona girecek. Çekimleri İstanbul'da başlayan filmin bir kısmı da 'un Mumcular Köyü'nde çekilecek. Köyde bir evi çekim mekanı olarak belirleyen Yılmaz'ın, İstanbul çekimleri bittikten sonra Bodrum'a geçeceği söyleniyor. Yılmaz da farklı çekim yeri kararıyla turizme katkı sağlayacak gibi görünüyor.

'KAOS', MONTREAL'DE YARIŞACAK
Geçtiğimiz günlerde 2019'da, 91'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında Türkiye'den yarışacak filmin '' olduğu açıklanmıştı. 'Ahlat Ağacı'ndan sonra sinemamızı yine gururlandıracak bir haber daha geldi. Semir Aslanyürek imzalı 'Kaos' filmi de 42. Montreal World Film Festivali'nde yarışıyor. Başrollerini ünlü oyuncu , ve Bülent Emin Yarar'ın paylaştığı filmde; üç ayrı günah hikayesi anlatılıyor. Çekimlerde Sony'nin sinematografik olarak en başarılı dijital kamerası F65 ile harikalar yaratılmış. Montreal jürisi 'Kaos'u nasıl bulacak merakla bekliyoruz. Festival, 3 Eylül akşamı son bulacak.

Vizyon önerisi
'İKİ İYİ ÇOCUK'
'Güzel pazar gününü nasıl değerlendirsem?' diye düşünüyorsanız, ailenizle birlikte sinemaya doğru yola çıkmanız için harika bir yerli yap��m var. Naif hikayesiyle beyazperdede yer alan 'İki ' izlenmeye değer. 'Deliormanlı' filminde milli bir boksörü canlandıran başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, yeni filminde 'iyi çocuk' rolüyle karşımızda. 'da çekilen filmin oyuncu kadrosunda Kazım Karakadıoğlu ve Sevcan Yaşar da yer alıyor. Murat Serezli ve Hamdi Alkan'ın da konuk oyuncu olarak yer aldığı filmde; Antakya'da yaşayan zihinsel engelli 'Ercan'ın hikayesi anlatılıyor. 'İki İyi Çocuk'; sizi biraz güldürecek, biraz da duygularınızı, değerlerinizi, insanlığınızı hatırlatacak.

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