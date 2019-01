Polis gözünden 15 Temmuz

15 Temmuz darbe girişimini özel harekatçıların gözünden anlatan ‘Börü’ hakkında konuşan başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu: Polisin 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattık. Bana sorarsanız birleştirici bir film oldu

Geçen senelerde yönetmenliğini üstlendiği 'Dağ' filmleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yönetmen ve senarist Alper Çağlar, yeni projesi 'Börü' ile sinemalarda.

15 Temmuz hain darbe girişimini özel harekatçıların gözünden anlatan filmi, başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ile konuştuk...

- 'Börü' ne demek?

Çok eski Türk mitolojisinde yalnız kurt demek.

- İzleyiciyi nasıl bir film bekliyor?

İzleyiciyi güzel bir film bekliyor, farklı bir film oldu. Bizim yapımcımız da, yönetmenler de titiz ve mükemmeliyetçiler; o yüzden amaç çıtayı her zaman yükseltmekti ve öyle de oldu. Dizide de gördük bunu, filmde de göreceğiz.

Türkiye'de de imkan verildiğinde gerçekten çok iyi işler ortaya çıkıyor. Netflix satın aldı bu işi. Karanlık geceyi anlatıyor, 15 Temmuz'u.

Bana sorarsanız birleştirici bir film bu, fedakarlık öyküsü. Güvenlik güçlerinin, özellikle polis özel harekatının yaşadığı gerçek olayları anlatıyor; tabii ki film kurgusu var.



BÜYÜK SORUMLULUK



- Gerçek bir olayı izleyiciye aktarmak büyük bir sorumluluk olmalı...

Biz elimizden geldiğince polisin o gece yaşadıklarını anlatmaya çalıştık.

Gerçek bir olay, o yüzden büyük bir sorumluluk ve baskı hissettik.

- 'Börü' dizisini izlemeyenler filmi anlayabilecek mi?

Film, dizinin devamı ama diziyi izlemeseniz bile bu filmi kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Benim için yeni bir deneyim oldu.

- Filmde canlandırdığınız 'Kaya Ülgen' nasıl bir karakter?

'Börü'nün en dramatik karakteri olan 'Kaya', zengin bir ailenin oğlu aslında, bu gibi şeylere çok uzak ama yaşadığı bir olaydan sonra (bölümün ilk sahnesinde Reina saldırısını andıran bir sahnede kız kardeşini kaybediyor) tamamen travmatik bir-iki sene geçiriyor. Polis özel harekata girmeye karar veriyor, akademiye giriyor.

Aslında başlarda amacı intikam almak. 'Kaya', ilk başta timin çömezi; onların arasına girdikten sonra o kahramanları tanıyor.



VARTO'YA GİTTİM



- Çekimlere nasıl hazırlandınız, özel harekatçılarla bir arada oldunuz mu?

Evet, diziden önce oldu o görüşmeler. Benim özel harekatçılarla ilgili çok bilgim yoktu, öğrenmem gerekiyordu. Bir arkadaşımız, Muş'un Varto ilçesine çağırmıştı. Orada Jandarma Özel Harekat'la, Polis Özel Harekatçılar'la sohbet ettik, karakolda her şeyi gözlemledim.

Çok büyük bir deneyimdi benim için.

- Zorlayıcı sahneleriniz oldu mu?

Setin kendisi çok zorlayıcıydı.

Örneğin dağa çıktık, orada konservelerle yaşadık, aşağı inmemiz zordu. Film gece geçiyor; gündüz uyuyorduk, gece çalışıyorduk. 15 Temmuz'u Kasım'da çektik. Tişörtlerle eksi 5 derecede çekimler yapmak zordu.

- Filmde 15 Temmuz gecesini hangi yönüyle izliyoruz?

Daha çok Polis Özel Harekat'ın yaşadığı Ankara Gölbaşı saldırısından itibaren anlatmaya başlıyoruz.

'Börü' timi örnek gösteriliyor.

Halkın ve Polis Özel Harekat'ın yaşadıklarını görüyoruz ama bu 'Börü' timi üzerinden anlatılıyor.

Gerçekleri özel harekatçıların gözünden izliyoruz.

Filmi, izleyen özel harekatçıların 'Elinize sağlık' demesi beni mutlu etti.

- 15 Temmuz gecesi siz neredeydiniz?

İstanbul'da bir arkadaşımda oturuyordum, herkesin hissettiğini hissettim.

Karanlık, korkunç bir geceydi, sabaha kadar uyuyamadık.

Televizyondan takip etmeye çalıştık, ailemiz, arkadaşlarımız iyi mi diye endişelendik. İnşallah bir daha böyle bir geceyi yaşamayız.

- TRT 1'deki yeni diziniz 'Halka'da nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacaksınız?

'Halka', 'Cihangir' ve 'Kaan'ın 'Halka' örgütüne karşı verdikleri intikam savaşı. Ben 'Cihangir'i oynuyorum. 'Cihangir', geçmişini ve çevresindeki olayları seyirciyle birlikte çözmeye çalışacak ve tahmin edemeyeceği sürprizlerle karşılaşacak.



ÇITAYI YÜKSELTTİK



- Filmin kahramanlık hikayesinin yanında verdiği mesaj ne?

'Börü'nün birleştirici bir film olduğunu düşünüyorum.

- İzleyici, filmi izledikten sonra nasıl bir hisle çıkacak salondan?

Çıtayı epey yükselttik, o yüzden harika bir aksiyon filmi izleyecekler.

- Kariyerinizde gerçekleştirmek istediklerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz?

Şu an daha yolun başındayım, hedeflerim büyük, yapmak istediğim çok şey var. Oyunculuğun güzel tarafı da bu, hiçbir zaman bitmiyor.

- Oyunculukta psikolojiyi korumak zor mu?

Psikolojiyi korumak kolay değil. Özellikle 'Kaya' gibi karakterleri canlandırdığınız zaman zorlayabilir. Bu ne kadar derine indiğinizle de alakalı.