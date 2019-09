Odunpazarı müzesiyle Türk-Japon ilişkileri güçlenecek

O kadar şanslıyız ki, ülke olarak geçtiğimiz hafta iki çağdaş sanat müzesinin açılışına ve müthiş bir vizyona tanıklık ettik. Biri Eskişehir'deki anlatmaya doyamadığımız Odunpazarı Modern Müzesi, diğeri ise açılması için gün saydığımız Arter.

Odunpazarı Modern Müzesinden (OMM) başlayalım. Müzenin kurucusu iş insanı, koleksiyoner Erol Tabanca şehrine öyle bir müze kazandırmış ki, bina başlı başına bir sanat eseri. Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı'nın mimari öğelerinden ilham alınarak tasarlanan etkileyici müze, gerçekten dünyaca ünlü müzelerle yarışacak nitelikte. Müzeyi Tokyo yeni Olimpiyat Stadı'na da imza atan, şimdilerde Haruki Murakami'nin kütüphane projesi üzerinde çalışan Japon mimar Kengo Kuma yapmış. Açılışta Japon misafirlerin sayısının çokluğu da bu yüzdendi, hepsi bu şahane yapıyı görmeye gelmişler. Müzenin en çok konuşulan eseri de bir Japon'a ait. Bu müze, Japon ve Türk ilişkilerinin de güçlenmesine sebep olacak ve kültürlerarası bir kapı işlevi görecek, demedi demeyin.



ESKİŞEHİR'DEN İLHAM ALDI

OMM'un açılış sergisinde 1950'lerden günümüze çağdaş Türk sanatının önemli temsilcilerinin ve uluslararası sanatçıların eserlerinden oluşan Erol Tabanca koleksiyonundan özel seçki sunuluyor. Bu seçkide Canan Tolon, Erol Akyavaş, Ramazan Bayrakoğlu, Sinan Demirtaş gibi 60'ı aşkın sanatçının 90 eseri yer alıyor. Diğer yandan herkes hâlâ müzedeki çarpıcı enstalasyonu konuşuyor. Fotoğrafta gördüğünüz enstalasyon, dünyaca ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai tarafından OMM için özel olarak tasarlandı. Enstalasyonun yaratımında kullanılan malzeme, sadece Japonya'nın Kochi isimli köyünde yetişen, orada anıldığı şekliyle kaplan bambu.Tanabe, ayrıca çalışmasında doğada bulunan dört element (ateş, hava, su, toprak) ve insanı tema olarak kullanıyor. Sohbetimiz esnasında "Enstalasyonun yer aldığı alan boşluk ve boşluğun içini diğer elementlerle birlikte biz insanlar dolduruyoruz" dedi ve eserin ilhamının Eskişehir'de karşılaştığı insanlardan geldiğini söyledi.



İLK KEZ TÜRKİYE'DE

OMM'de meditatif bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Dünyanın önde gelen kolektifi Marshmallow Laser Feast ilk kez OMM'da sergileniyor. Türkiye'de sanatın gelişmesine ve dijitalleşmesine destek olmayı hedefleyen Vodafone Red, yine ileri görüşlülüğü ve vizyonerliğiyle Odunpazarı Modern Müze'nin Dijital İletişim Sponsoru olmuş. Marshmallow Laser Feast'in Türkiye'de ilk kez OMM'da sergilenecek 'Ağaca Övgü' (Treehugger) ve 'Bir Hayvanın Gözlerinden' (In The Eyes of the Animal) isimli, birden çok duyu organını aynı anda harekete geçiren, iki büyük çaplı sanal gerçeklik deneyimine de Dijital Sergi Sponsoru olarak destek veriyor. 'Ağaca Övgü' ve 'Bir Hayvanın Gözlerinden', çevremizdeki doğal güçleri ortaya çıkararak izleyiciyi büyülerken, aynı zamanda birlikte yaşadığımız organizmaları fark etmemizi ve onlara karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatmayı amaçlıyor. Marshmallow Laser Feast sergisi, 7 Aralık'a kadar görülebilecek. Eser gerçekten meditatif ve gerçekçi bir deneyim sağlıyor. Tam olarak denediğinizde ne demek istediğimiz daha iyi anlayacaksınız.



MAKİNELERİN GÖZÜNDEN ŞEHİRLER

Bir makinenin gözünden New York'u, İstanbul'u, Hong Kong'u görmeye ne dersiniz? Bu yılki Contemporary İstanbul'da bu şahane deneyimi yaşabilirsiniz. Vodafone Red Contemporary İstanbul'da, 2015 yılında NASA'nın düzenlediği Mars Kolonisi adlı yarışmada üçüncü olan ünlü Türk sanatçı ve mimar Güvenç Özel'in Derin Şehir adlı dijital eserine Dijital Sergi Sponsoru olarak destek veriyor. Özel'in, içinde yaşadığımız şehirlerde sürekli olarak insan faaliyetlerini ve kent formunu belgeleyip denetleyen makinelerin bu şehirleri nasıl gördüğü düşüncesinden yola çıkarak tasarladığı ve izleyicinin makinelerin zihni ile gövdesi arasındaki mekanı deneyimlemesine olanak tanıyan Derin Şehir adlı eseri, Contemporary Istanbul süresince Vodafone Red standında sergilenecek. Mutlaka görün.

