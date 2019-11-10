Film festivallerimiz ve bitmeyen skandalları...

Gün geçmiyor ki sinema dünyasında ve film festivallerinde yeni bir skandal daha yaşanmasın... En sonuncusu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri başkanı Zeki Demirkubuz'un, yıllarca eleştirdiği festivalden intikamını almasıyla yaşandı. 'Bozkır' filmini hem sektör, hem de eleştirmenler arasında çok kötü bulanlar vardı ancak gelin görün ki neredeyse bütün ödüllerin sahibi oldu. Kulislerde; Ümit Ünal, Onur Ünlü gibi usta sinemacıların filmlerinin yarışması, jüri başkanı Demirkubuz'un yıllarca ona festivallerde yapılanların intikamını alacağı konuşuluyordu. Yanılmadılar. Öte yandan meseleye iyi tarafından bakmaya çalışan sinemacılar, Demirkubuz'un 'Bozkır'ı izlememiş olma ihtimalini düşünüyor. Her festivalde mutlaka izlenmeyen filmler çıkar ama bunun affedilir yanı yok çünkü festival komitesinin herhangi bir filmi izlememe, görmezden gelme gibi bir yaklaşımı olmaz, olamaz. Sonuç değişmese de Adana'da ön jüriden geçemeyen 'Bozkır'ın, Antalya'da Yılın Filmi ilan edilmesi anlaşılır gibi değil. Özetle; Antalya Altın Portakal gerçekten de dedikleri gibi özüne dönmüş; vasatın altı filmler, skandal ödüllerle... Ülkemiz sinemasına hayırlı uğurlu olsun.







İKİ YÖNETMEN ARASINDAKİ FARK

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşananların üzerine bir kere daha iyi anladım; Nuri Bilge Ceylan'ı Zeki Demirkubuz'dan ayıran çok belirleyici, sağlam farklar var. Nuri Bilge Ceylan, filmleriyle daha evrensel temalara seslenerek uluslararası arenada yaptığı başarılarla konuşulurken, Zeki Demirkubuz, sahneye çıkıp dedikodu yapar gibi konuşuyor. Demirkubuz, sürekli NBC'ye gönderme yapacağı yer arıyor ama NBC'nin ağzında bugüne kadar Zeki Demirkubuz'un Z'sini duymadık. Bu arada Uykusuz'un köşesinden alıntıyla yedi farkı tekrar hatırlayalım.







ÖDÜLLÜ 'NUH TEPESİ' MALATYA'DA NEDEN YOK?

Adana Altın Koza'da ön jüriyi geçemeyen 'Bozkır'ın Antalya Altın Portakal'da En İyi Film seçilmesinin tam üstüne, Adana Altın Koza'da En İyi Film seçilen 'Nuh Tepesi'nin Malatya Film Festivali'nde ön jüriyi geçememesi konuşuluyor. 9. Malatya Film Festivali'nde ulusal uzun metraj film yarışmasının finalistleri açıklandı. Ancak listede 'Nuh Tepesi' yok. Festival komitesi umarım hata yapmamıştır çünkü 'Nuh Tepesi' gibi sağlam bir film festivale değer katar. Konunun yakın takipçisi olup sizlerle paylaşacağım. Festivalde yarışacak olan Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmleri şöyle: Aidiyet (Burak Çevik), Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız (Burcu Esenç, Cantekin Cantez), Dilsiz (Murat Pay), Kapan (Seyid Çolak), Kızım Gibi Kokuyorsun (Olgun Özdemir), Kimsesizler Oteli (Rıdvan Karaman), Kovan (Eylem Kaftan), Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer), Omar ve Biz (Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er), Sınırlar (Ece Cantürk).