Tüm dünyayı kasıp kavuran ölümcül virüsler, sinema dünyasında da bu tür filmlerin popüler olmasına sebep oldu. Ne tesadüf ki dijital platformlardan paylaşılan verilerde en çok izlenen yapımlar virüs filmleri.

Öte yandan, 'Bugün ne izlesem?' diye açtığınız platformda, öneri olarak ilk karşınıza çıkan ölümcül salgın filmleri oluyor.



AÇIĞI KAPATACAK

Steven Soderbergh'in 2011 yapımı salgın filmi 'Contagion', Corona virüsünün ortaya çıkmasının ardından iTunes'ta en çok izlenen filmler arasına girdi. Bugünlerde en çok konuşulan film gişede istediği hasılata ulaşamamıştı ama bu açığı kapatacak gibi gözüküyor.

Filmin çıkışının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen şu an en popüler film arasında ilk sıralara yükselmesi salgının insanlar üzerinde ne kadar büyük etki yarattığını gösteriyor.

İzlememiş olanlar için Contagion;

Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Gwyneth Paltrow Marion Cotilard gibi efsane oyuncuları bir araya getiren ölümcül salgının ne denli çarpıcı işlenebileceğini gösteren yapım. Şu günlerde en çok izlenen yapımlar arasında bir de 'Pandemic' dizisiyle 'Venom' filmi var. 2018 yılında çekilen 'Venom' filmindeki bir sahne özellikle çok tartışılıyor.

İddialara göre, filmde yılan yiyen kadının virüsü yayması, günümüzdeki virüsün de böyle ortaya çıktığını gösteriyormuş. Öte yandan, filmin yakın zamanda çekilmiş olması tüm dünyayı düşündürüyor. Dünya tarihine baktığımızda veba, kolera, Sars, AIDS gibi virüsler bilimkurgudan korkuya, dramaya kadar pek çok filme konu oldu.



'Fazla Şaapma' film oluyor

Ömür Özdemir'in 2016 yılında çıkan kitabı 'Fazla Şaapma' film oluyor. Kitabı okurken kahkahalara boğuldum, filmi izlerken de aynı etkileri yaratacağından, hatta dozu artıracağından hiç şüphem yok. Yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği, başrolünde Ömür Özdemir'in bulunduğu filmde, "O dükkana ne açılsa tutmadı' cümlesindeki dükkan gibi bir insanım. Neymiş efendim; iyi şeyler düşünelim ki iyi şeyler olsunmuş. Hayır abicim, önce iyi şeyler olsun, sonra iyi düşünelim" sözlerinin müthiş performanslarla bütün olmasını merakla bekliyoruz Bu arada kitap, edebiyat dünyasına yeni bir soluk getirmekten ziyade, tavla, okey takımı, oyun konsolu, disko topu gibi şeyler getirme peşindeydi Ömür'ün deyişiyle. Filmin sinema dünyasına ne getireceği konusunda da yaratıcı bir açıklama bekliyoruz.



Kobe Bryant Oscar'da anılacak

Bu yıl 92'ncisi düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde NBA yıldızı Kobe Bryant unutulmadı. Bryant'in hayranlarının büyük çoğunluğu onu basketboldaki başarılarıyla tanırken, aslında o yazdığı ve seslendirdiği 2017 yapımı otobiyografik animasyon kısa filmi ile Oscar ödüllü yapımcı olmuştu. 'Sevgili Basketbol' adlı kısa filmiyle Oscar kazanan yıldız sporcu, 2020 Oscar ödüllerinde anılacak.



VİZYON ÖNERİSİ

Şahane bir aşk filmi izlemek istiyorsanız, bu haftanın iddialı yapımı 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'yi kesinlikle kaçırmamalısınız. Gerçek duygularını keşfetmeye ihtiyaç duyan, aşka uzun zamandır mesafeli olanlar, Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak rejisinden iki farklı hikaye ile 1960'ların aşklarıyla günümüz ilişkilerini izleyecekler. Ve aradıklarını fazlasıyla bulacaklar. İyi seyirler...