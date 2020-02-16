Görme engelli çocukların sinema deneyimi yaşamaları için şahane bir proje hayata geçti. Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği 'Engelsiz Eğitim' projesi kapsamında başkent Ankara'da eğitim gören 20 görme engelli çocuk, CGV Mars Cinema Group 'Herkes için Sinema' projesi çatısı altında desteklediği etkinlikte Hayal Ortağım Sesli Betimleme teknolojisi ile sinema heyecanı yaşadı.

Turkcell ve CGV Mars Cinema Group iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, görme engelli Kerem Aktan adlı gencin, ABD'li görme engelli yönetmen James Rath'la buluşturulmasını konu alan videonun da gösterimi yapıldı. Benzer etkinlikler yıl boyunca Anadolu'nun çeşitli illerinde devam edecek. Böyle güzel iyiliklerin katlanarak artması dileğiyle...



ATA DEMİRER'DEN YENİ FİLM GELİYOR

Türk sinemasında seyir zevki en yüksek seri filmlerden Ata Demirer imzalı 'Eyvah Eyvah'ların dördüncüsü için hazırlıklara başlandı. Seyircinin uzun zamandır merakla beklediği dünyanın en saf, en tatlı ve en aşık müzisyeni 'Hüseyin Badem' ve 'Firuzan'ın maceraları kaldığı yerden devam edecek. Serinin ilk üç filmi bugüne kadar izleyiciden tam not alırken, gişede de oldukça başarılı sonuçlar almıştı. Demirer imzalı filmlerin box office rakamları şöyle:

'Eyyvah Eyvah 3': 3 milyon 414 bin 212 kişi

'Eyyvah Eyvah 2': 3 milyon 947 bin 988

'Eyyvah Eyvah': 2 milyon 459 bin 815 kişi

Demirer filmleri arasında, en iyi üç günlük açılışı yapan iki yapım ise, 801 bin 863 kişiyle 'Eyyvah Eyvah 2' ve 778 bin 475 kişiyle 'Eyyvah Eyvah 3' oldu.

'Eyvah Eyvah 4', Ocak 2021'de sinemaseverlerle buluşacak, yeni bir gişe rekoruna da hazır olun.



VİZYON ÖNERİSİ: AĞIR ROMANTİK

Sevgililer Günü'nün özel filmlerinden biri olan 'Ağır Romantik', pazar gününü sinemada geçirmek isteyenlere seyri yüksek bir aşk filmi vâdediyor. Onur Tuna ve Tuvana Türkay'ın başrolünde yer aldığı filmde 'Aslı' ile 'Kerem'in aşkına tanık olurken, ters köşe sahnelere de inanamayacaksınız. Kapkaça uğrayan 'Aslı'nın, bu konuda ona yardım eden Kerem'e olan aşkı, kendini finans uzmanı olarak tanıtıp babasının İstanbul'un en büyük kapkaç çetesinin başı olduğu gerçeğiyle yüzleşmesiyle soluksuz bir hal alıyor. İyi seyirler...