Türk edebiyatının güçlü kalemi Edip Cansever'in dizelerinden yola çıkan bir sergiyi İstanbul Boğazı'nda deneyimlemek hiç de hayal değilmiş, Boğaz hattında yürürken uluslararası sanatçıların Cansever'in şiiriyle ilişkilendirilmiş sanat eserleriyle karşılaşmak da... Geçtiğimiz günlerde online olarak gezdiğim Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda yer alan eserlerden seçki sunan 'Düş Suda' adlı sergide gerçekleşti bu bahsettiklerim. Sanal ve artırılmış gerçeklikle Boğaz'ın ortasında fantastik bir dünya yaratılmış... Bir yanda Boğaz, diğer yanda usta şairin dizeleri ve sanat eserleri... Sergi, Edip Cansever'e bir saygı duruşu niteliğini de taşıyor. Şairin 1970'te kaleme aldığı, 'Düş Suda' isimli on bölümlük şiirinden yola çıkılmış.







Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez'in üstlendiği sergide; Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael Wolf, Antti Laitinen, Rafael Rozendaal, Jim Campbell gibi uluslararası isimlerin eserleri var. Bu arada Güney Koreli fotoğraf sanatçısı Boomoon'un, 'Boğaz'da Balık Oyunu No.8' adlı eserinden alınan ilhâmla Perili Köşk'ün dış cephesi için sergiye özel hazırlanan projeksiyon yerleştirmesi de görülmeye değer. 6 Mart 2022'ye kadar Bebek-Rumelihisarı hattında belirlenen rotada görülebilir. 'Düş Suda Sergi Rotası' uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden indirmeyi unutmayın.







ELEKTRİKLİ ARABAYLA ŞEHİRDE YAŞAM

Geleceğin ulaşımının bir an önce elektrikli araçlarla sağlanacak olmasını hayal ediyorum... Çevreye daha duyarlı olmasının yanı sıra konforlu sürüş keyfi ve huzur veren sessizliği kim istemez ki? Elektrikli araçların tüm dünyada satışının ciddi oranlarda artması üzerine 'İstanbul'da şarj istasyonu kolay bulunuyor mu, gerçekten de vadettiği huzuru veriyor mu?' diye Porsche'nin tamamen elektrikle çalışan ilk spor otomobili Taycan ile yola çıktım... Sessizlik meselesi gerçekten de derin bir konu, yol hiç bitmesin istiyorsunuz, arada bir lastik sesine dalıp gidiyorum. Meğer Pirelli mühendislerinin geliştirdiği P Zero Elect lastikler, otomobilin performansını en üst düzeyde destekliyormuş, bu dalıp gitmeler hiç boşa değilmiş... Şarj için istasyon sayıları çok artmış. Kablo çantamı takıp koluma istasyona gidiyorum... Benzinlikten daha güvende hissettim kendimi; şarj kapağına elini gösteriyorsun, hemen açılıyor. Bataryasının yüzde 5'ten yüzde 80 şarj seviyesine ulaşması için hesaplanan süre 22.5 dakika. Benim gibi hıza meraklı insanların bu arabalarla ilgili ilk sorusu ise "Gaza basınca o müthiş ses niye gelmiyor?" oluyor ancak Porsche onu da düşünmüş, sesi arabaya efekt verebiliyorsunuz.







TWEET'LERİNİZİ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARMAYA VAR MISINIZ?

Son dönemin en ilgi çeken olaylarından bahsediyorum... Twitter CEO'su Jack Dorsey'in tweet'inin 2.9 milyon dolara Türk asıllı biri tarafından satın alınması, Elon Musk'ın içerisinde GIF ve müzik olan tweet'ini NFT olarak açık artırmaya çıkarması, Lebron James'in smaç video NFT'sinin 77 bin dolara alıcı bulması. Amerika'da 3 boyutlu sanal dünyada tasarlanmış bir ev de 500 bin dolara satıldı. NFT, içerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığını bulunduran dijital varlık. 2021'de kripto para dünyasının da en popüler konularından biri.