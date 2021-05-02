Atv'nin 3 yıldır zirveden inmeyen dizisi 'Hercai' sayesinde tanıdığımız Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde sete geciktiği için ekip tarafından uyarıldığı ve uyarılar sonrası sinirlenip seti birbirine kattığı iddialarını yalanlamıştı. Gelin görün ki ortaya çıkan yeni set görüntülerinde yönetmen yardımcısına 'Bağırırım lan ben istediğime' diye yükselerek şovunu yapıyor. Görüntülerin başı olduğu, kesildiği söyleniyor o yüzden sinirlenmiş Akın da. Yahu bu tavrı bu kabalığı hiçbir şey haklı çıkaramaz ki. Ne başının ne sonunun önemi yok ne olursa olsun bir oyuncu bu kadar egosuna yenik düşmemeli. Elbette set çalışanı 'Hadi' diyecek, 'Sıra geldi' diyecek, senin işin bağırıp çağırıp set dağıtmak değil, disiplinli olmak, insanları bekletmemek rolüne çalışıp çıkmak. Set emekçilerine bağırma hakkını başrol yetkinden almışsın belli ki ama insanlığı kaybetmenin cezasını da başrolde olmanı destekleyen izleyicin verecektir eminim. Bu yasak günlerinde dilerim farkındalığının arttığı muhteşem bir dönüşüm yaşarsında yeteneğin boşa gitmez aksi takdirde bu tavrı çekecek yapımcı bulman da çok zor. Bu kapanmada ne okusam ne izlesem diye düşünürsen bir ara Mehmet Akif Alakurt'un kariyerini incelemeni öneririm ve dilerim sonun benzemez, sen de değişirsin.







BU SIRA DIŞI SERGİYİ MUTLAKA GEZİN

'Tam kapanmaya hangi online sergi, hangi dizi ya da filmlerle başlıyoruz?' derseniz bir tanesini sizler için inceledim. Bir dijital sergi düşünün zeytin, kivi, bezelye, mimoza, ceviz, selvi, ananas, lahana, avokado, nar gibi Türkiye'de yetişen bitkilerin Siemens Healthineers tıbbi görüntüleme cihazlarında gerçekleştirilmiş çekimleriyle karşımızda olsun.







Dolmalık biberi, avokadoyu hiç böyle görmemişsinizdir. Şirketin 1979 yılında ürettiği emar makinesinde ilk olarak bir dolmalık biberin görüntülenmesinden yola çıkarak oluşturulan dijital sergi, çekimleri radyoloji uzmanları tarafından yapılan bitkilerden oluşuyor. Küratörlüğünü Sanat Tarihçisi Seda Yörüker'in, sergi danışmanlığını ise Prof. Dr. Ercan Karaarslan'ın üstlendiği Algoritmalar ve Bitkiler sergisini cekimgucu. siemenshealthineers. com adresi üzerinden online olarak izleyebilirsiniz.







SEYİR LİSTEMDE İLK 'METOT' VAR

Bu kapanmada o kadar çok izlenecek film ve dizi var ki ben seyir listeme 'Metot'tan başlayacağım. Ülkemizin köklü tiyatrolarından Semaver Kumpanya tarafından 10 sezon boyunca kapalı gişe oynanan tiyatro oyunu şimdi de mini dizi formatında Gain'de. O kadar şahane bir oyundur ki o dizisini inanılmaz merak ediyorum. Kara komedi tarzındaki Metot, günümüz kapitalist sisteme yapılan en güzel eleştirilerden birisi olarak da değerlendiriliyor. Tiyatro sahnesinde Serkan Keskin rejisiyle sergilenen oyun, Gain ekranlarında da Serkan Keskin'in ilk dizi yönetmenliği ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin başrollerinde ise Serkan Keskin'e deneyimli oyuncular Şebnem Hassanisoughi, Mustafa Kırantepe ve Sarp Aydınoğlu eşlik ediyor. Haydi siz de başlayın haftaya hep beraber kritiğini yapalım.