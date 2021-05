Pes etmeyen insanların umut dolu hikayeleri kesinlikle gelecek nesillere iyi örnek teşkil ediyor. 41 yaşındaki Mutlu'nun hikayesi tam da böyle. Mutlu ve eşi Umut Bey, Bursa'da sokak müzisyenliği yaparak geçimlerini sağlayan görme engelli bir çift. Mutlu'nun en büyük hayali sesini daha büyük kitlelere duyurmaktı. Mutlu, amatör olarak Tiktok ve Youtube'ta paylaştığı videolar ile Türkiye'nin, müzik sektörüne yön veren en önemli prodüktörlerinden DMC Genel Müdürü Samsun Demir'in dikkatini çekmeyi başarıyor ve hayallerinin ötesinde bir proje teklifi alıyor. Samsun Demir, Bursa'lı Mutlu-Umut Turan çiftini İstanbul'a davet ediyor ve onlardan 'Trabesk' albümünde yer almalarını istiyor, hemen okumalar yapılıyor... Mutlu, albümde Mustafa Ceceli, Hakan Taşıyan, Ekin Uzunlar gibi isimlerin arasında Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' parçasını seslendiriyor, eşiyle beraber de şarkının klibinde oynuyorlar. Klibe bayıldım, Mutlu'nun bundan sonraki hedefi nedir diye araştırdığımda akustik olarak 5 ya da 10 şarkılık bir proje planlandığını öğrendim. Şimdilik pandemi sürecinden dolayı sokak müzisyenliğine ara vermiş durumdalar. Zaten artık daha çok profesyonel sahne ve konser etkinliklerine katılmak, seslerini daha büyük kitlelere ulaştırmak istiyorlar. Bu hikayeye de keşfe de şapka çıkarılmaz mı?







Görme engelli müzisyenler, sokak müzisyenleri doğru rol modeller tarafından yönlendirilirse bu proje gibi birçok başka hayalin de gerçekleştiğine tanık olabiliriz. Mutlu, gelecekte müzik sektöründe ne kadar olağanüstü işler başarabileceklerinin en güzel kanıtı. Hepimize ilham veren bu hikayelerin, keşiflerin artması dileğiyle.







ŞAMPİYONLUK PARAYLA SATIN ALINAMIYOR

Hıncal Uluç köşesinde Ali Koç'un 3 yıllık başkanlık performansında 52 transfere 67.5 milyon Euro harcadığını ve 5 teknik direktör değiştirdiğini belirterek "Futbol takımı için harcadığı 67.5 milyon Euro, Süper Lig'de yer alan kendisi dışındaki 20 takımın 17'sinin kadro değerinden daha fazla oldu. Ancak Ali Koç, ne kupa gördü, ne de Avrupa'da başarı..." diye yazdı. Duygularıma tercüman olan başka bir yazı daha ne gördüm ne duydum. Ali Koç'un Fener'i ne hale getirdiği ortada, takımım adına beklediğim şampiyonluğu ne yazık ki göremedim. Demek ki neymiş Sayın Koç büyük paralarla büyük umutlarla gelse de, şampiyonluk ve başarı parayla satın alınamıyormuş. Eminim bu başarısızlık, Haziran'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde hak ettiği cevabı alacaktır.







KOŞULAN HER KİLOMETRE İÇİN 10 PLASTİK ŞİŞE TOPLANIYOR

İngiltere'deki plastik atıkların sadece yüzde 10'u geri dönüştürülüyor ve geri kalan atıklar, yakılmak üzere başka ülkelere gönderilip oraları kirletiyor. Greenpeace bu duruma tepki çeken bir video hazırladı. Videoda "Bu durum bölge halkları için sağlık riski oluşturuyor, yaban hayatı öldürüyor ve okyanuslarımızı kirletiyor" deniliyor. Videoda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı temsil eden bir heykel, üzerine yığılan plastik atıkların içinde Britanya'nın plastik atıkla mücadelesi oldu. Plastik atıklarla ilgili tek çözüm başka ülkeye göndermek olmamalı. Örneğin; Küresel Etki Platformu Run For The Oceans'ın dördüncü yılında Adidas ve Parley, 28 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında, Adidas Running uygulaması aracılığıyla koşulan her kilometre için 10 şişeyi sahillerden temizliyor. Bu arada Adidas'ın 2015'ten beri, Parley Ocean Plastic ile 30 milyondan fazla çift ayakkabı ürettiğini söylemeden geçmeyelim.