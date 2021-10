Ünlüler dünyasında bazı kimselere kendi hayat hikayesi, bir gün belgesel çekilse yılın belgeseli olur gibi geliyor. Esasen hiçbir karşılığı yok. Konu, abi senin belgeselini çekelim, prestij olur gündeme gelirsin, çok izlenir biz de para kazanırız fikrinden öte değil. Gerçekleri aramaya kalkarsak... Şu sorular akla geliyor, bu kişinin belgeseli neden yapıldı ve hiç para kazanılmadı? Bir kere ilham verici hikayesi olan herkesin, belgeseli çekilse gündem olur ancak bazıları çok zorlama, gereksiz. Biyografi belgeseli, bir kişinin yaşamını anlatan belgesel türüdür.



Genellikle yaşamı sona eren ya da meslek hayatını bırakmış insanları anmak ve onurlandırmak için çekilir. Gerçek, her zaman kurgudan daha ilgi çekicidir, belki de bu sebepledir ki konusunu gerçek hayattan alan pek çok belgeseli günümüzde izleyebiliyoruz. Bir film veya dizi başlarken "Yaşanmış bir olaydan alınmıştır" ibaresini gördüğünüz zaman siz de daha fazla dikkat kesiliyorsunuzdur. Gayet olması gereken durumdur. Belgesellerin izleyicileri bilgilendirirken eğlendirdiği diğer bir yöntem ise, sanatçıların hayat hikayelerine yer vermeleri.



Beyonce ve Taylor Swift'in konser ve albüm hazırlıklarına yer veren belgeselleriyle Netflix, yüksek sayıda izlenme rakamlarına ulaştı. Apple+ bu akımı kaçırmamak adına, Billie Eilish'e belgeseli için 25 milyon dolar önerirken, aynı rakam Amazon tarafından Rihanna'ya da teklif edildi.



Özellikle sanatçıların ya da Hillary Clinton gibi politikacıların günlük hayatta neler yaşadıklarını ortaya koyan yapımlar, eğlence ile bilginin bir potada eridiği içeriklerle, izleyicinin beğenisine sunuldu. Ülkemizde de durum farklı değil. Fatih Terim ve Sergen Yalçın belgeseli yolda, biz de merakla bekliyoruz.



DÜĞÜNLERE TEK GİTMEK İSTEMEYENLERE SİPARİŞ PARTNER

DÜŞÜNÜN ki bir arkadaşınızın düğününe gideceksiniz ama yalnızsınız illa bir partner şart mıdır? Kız ya da erkek fark etmez bizim toplumuzda düğünlere kimse tek gitmek istemiyor. Sanki çift olma kuralı var gibi masalar bile o şekilde organize edilir. Yakın zamanda kardeşim evlendi oradan biliyorum asıl mesele düğün değil gelen kişiler yalnız gelmesin organizasyonu. Duydum ki Tinder, düğünlere özel +1 uygulaması başlatmış, kahkahayı patlattım duyar duymaz, sadece biz değiliz sevinenler diğer ülkeler de bizden farksız değilmiş. Tinder'ın üst düzey isimlerinden Kyle Miller yeniliğe dair şunları söylüyor;



"Üyelerimizin birçoğunun katılmak istediği düğünler için eş aradığını biliyoruz ve şimdi onlara tam olarak Tinder'da bunu yapmanın bir yolunu sunmaktan heyecan duyuyoruz." Özetle üzülmeyin gidemediğiniz düğünlere, herkes aynı durumda zaten kendiniz gibi birilerini bulup düğün düğün gezin diyor. İşin ilginç tarafı, düğüne gideceğiniz partnerin tipini özelliklerini her şeyi siz istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Sipariş düğün partneri resmen. Size sadece düğün için eşlik ediyor sonra da gidiyor. Yakında boş zamanlarında düğün gezenler kulübü de açılır bunun, şaka bir yanda konu kötüye kullanıma da müsait tabii ki! Partner olarak gidilen düğünlerde takıları iyi muhafaza etmek gerek yoksa sipariş partnerlerin düğünlere sızıp hırsızlık yaptığı haberlerine de tanık olabiliriz, benden uyarması.



BİLİM KADINLARI SAYISI GİDEREK ARTIYOR

DÜNYANIN bilime, bilimin de kadınlara ihtiyacı var. Ne mutlu ki, bilim kadını sayısı her geçen gün artıyor. Bilimsel araştırmalara bakın, daha çok kadın ismi görüyoruz. Türk bilim kadınlarının bilimin geleceğine yön verdiğine daha çok şahit olmak için verilecek destekler, çok büyük önem taşıyor. L'Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile Türkiye'de 19. kez hayata geçirilen 'Bilim Kadınları İçin' programının, Türkiye ayağındaki 2021 yılı kazananları dikkatimi çekti. Programda bu yıl ödüle layık görülen 4 Türk bilim kadınının her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak ve araştırmalarını geliştirebilmek amacıyla 120.000 TL ödül ile desteklendi.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde Doktor Eda Aydoğan Güngör, 2 yıldır üzerinde çalıştığı 'Ekstrem Ortamlar İçin Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi ve Eklemeli İmalat Teknikleriyle Üretilmesi' projesiyle ödüle layık görüldü. Dr. Gülcihan Gülseren, insan patojenik virüslerine karşı etkin bir tedavi yöntemi geliştirmek için çalışıyor. Dr. Nihal Terzi Çizmecioğlu, nörogelişimsel hastalıklar için yeni tedavi yolları geliştirmeyi hedefliyor. Doç. Dr. Saniye Söylemez ise, Alzheimer teşhisinde mevcut yöntemlere, alternatif yeni nanoenzim temelli sensörleri araştırıyor. 'Bilim Kadınları İçin' projesi, Türkiye'de de 19 yıldır başarıyla sürüyor. Nice bilim kadınlarının yetişmesi dileğiyle.