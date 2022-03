Öyle bir çağ düşünün ki, dakikalar içinde sanat dünyasının en büyük dijital koleksiyoneri olmanız mümkün. Bitmedi, sanal evrende eş zamanlı 100 sergiyi de ziyaret edebilirsiniz, hatta dilerseniz bir galeri de siz açabilirsiniz. Bu bahsettiğim çağ hiç uzak değil, hatta tam olarak uzay sanat çağının merkezindeyiz.







2021-2022 yılı sanat dünyasında tarihi girişimlere sahne oluyor; NFT'lerin hızla online'da rekor fiyatlara alıcı bulması, dijital koleksiyoner sayısının artması ve Metaverse'te açılan galeriler ve sergilerin geleneksel sergilerden daha çok konuşulması, sanat dünyasında bambaşka bir dünyanın kapılarını araladı. Dünyaca ünlü müzayede evi Christie's, 2021'de 150 milyon dolarlık NFT satışıyla bir dönüm noktasına ulaştı. Sanat dünyası bir anda yeni nesil koleksiyonculukla tanıştı. Geçtiğimiz günlerde Galeri Muaf; seçkin bir koleksiyon ile yılda 4 edisyonlu bir NFT müzayedesi gerçekleştirdi.







SANALDAN TABLO ALMAK

Meta-evren'in kısaltması olan Metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Galeri Muaf'ın NFT müzayedesinden sonra projesinin ikinci odak noktası Muaf Metaverse. Sanal evrende bir galeri hayata geçirilecek ve MuafNFT projesi ile paralel biçimde ilerleyerek, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren sürece başlayacak. Tamamen blok zincir tabanlı bir altyapıya sahip olacak proje için en çarpıcı nokta ise; Metaverse evreninde inşa edilecek olan galerinin, özel bir mimari tasarıma sahip olacak olması. Bu tasarım; dünyaca ünlü mimarlık okullarından biri olarak kabul gören UCL The Bartlett School of Architecture'da görevli 5 yüksek mimar tarafından gerçekleştirildi. Yaratıcılarının 'Lith' adını verdikleri proje ile ortaya konulacak işbirliği sayesinde, Metaverse evreninde mimari tasarım imzası taşıyan bir galeri inşa edilecek ve Galeri Muaf'a ait çağdaş sanat içerikli NFT'ler bu galeri içerisinde satışa çıkarılacak. Böylece çağdaş sanatın, mimari tasarımın ve blok zincirin tek bir noktada kesiştiği benzersiz bir proje olarak hayata geçmiş olacak. Uzay sanat çağında ilerleyen günlerde bakalım daha neler duyacağız...







ALKIŞLAR 57. ALAY BESTESİNE

"En son ne zaman duygusu çok yüksek bir konser izledin?" diye sorarsanız, "Yıllar sonra bu hafta" derim. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) tarafından AKM'de gerçekleşen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri'nden bahsediyorum. Can Atilla tarafından bestelenen ve adını Çanakkale'nin destan yazan kahraman kuvvetlerinden biri olan 57. Alay'dan alan eser, tarih boyunca vatanı için kan dökmüş tüm Mehmetçikler anısına bir ağıt niteliği taşıyor. Çanakkale Muharebeleri temalı ilk klasik senfoni olma özelliğini de taşıyan eser, dinleyicileri bambaşka dünyalara götürürken yer yer hüzünlendirdi.

Tüm dinleyenlere bu eşsiz duyguları yaşattıkları için tüm alkışlar '57. Alay' bestesine.







GEZEN SİNEMA TIR'I

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan ve sinemaya gitme imkânı bulamamış çocukları sinema ile tanıştırmak amacıyla 2018'de yola çıkan gezen sinema TIR'ı, 2022 yılında da yolculuğuna devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğinde yürütülen proje için tasarlanan 90 kişi kapasiteli TIR ile sinema salonu olmayan ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak.

750 çocuğun aileleri ile açık havada film izleyebilmesine de imkân sağlayan TIR'ı takip etmenizi öneririm. Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Tunceli, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adana, Hatay ve Kilis'in ziyaret edilmesinin planlandığı projenin ilk durağı bugün Tekirdağ olacak.