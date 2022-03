Bebek'te oturmuş yağan karı izlerken yanımdaki arkadaşım ortada hiçbir sebep yokken sosyal medyada biri tarafından engellendiğinden bahsetti. 21. yüzyılda sıkça şahit olduğumuz bir durum da sanıyorum bu çağın normalleştirdiği kimine göre yok sayma, kurtulma diğerine göre ise konuşamadıklarının tepkisi bir nevi öfkenin dijital dışavurumu. Size anlatılmayan gelişmeleri bilmemeye dayanamama belki de kim bilir. Gelin hep birlikte düşünelim; engellemek mi, yoksa sessiz kalmak mı iyi hissettiriyor? Sevdiğiniz birine kızdığınızda ilk yapacağınız şey engellemek mi olur?







GİTMEKLE GİDİLMİYOR

Cemal Süreya, 'Gitmekle gidilmiyor ki… Gitmekle gitmiş olamazsın; gönlün kalır, aklın kalır, anıların kalır' derken tam da çağımızı işaret ediyor. Engelleyince her şey tamam olsa keşke bir tıkla yok olsa hayatımızdan istediklerimiz, hiç düşünmesek, bilmesek, üzülmesek bir tıkla duygu durumumuz toparlansa hemen. Ne kadar güzel olur değil mi, bu çağ geldiğinde ayrıca bu meseleyi konuşuruz ancak o zamana kadar neredeyse trend haline gelen engelleme girişiminden uzaklaşıp sessiz kalmayı denesek, daha bir cool sanki. Kabul edelim, hepimiz bir şekilde birilerini engellemiş ya da silmişizdir hatta bu eylem faydalı bile olmuştur çoğu zaman görmemek, bilmemek ama sonuç önemli işte. Yere göğe sığdıramadığın kişiye gerçekten artık kurtulmak gözüyle mi bakıyorsun? yoksa içinde kalanları söyleyemeyecek cesaretin yok tek yapabildiğin şey engellemek mi? Sahi siz neden engellersiniz? Cevaplarınızı funda.karayel@sabah.com.tr mail adresine bekliyorum.



SANAL ASİSTAN MARİJA VE DUYGUSAL ROBOT NADİNE

21. yüzyılda sanal asistanlar da robotlar kadar hayatımıza bir şekilde dahil oldu. Metaverse teknolojisi örneğin fiziksel ve dijital dünyayı buluşturmaya devam ediyor hatta metaverse sayesinde dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija ile de tanıştık.







Marija'nın tipik bir Malta kadını gibi görünebilmesi için, 2 boyutlu görüntüler 3 boyutluya çevrilmiş. Dünyanın en küçük ülkelerinden Malta'nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan Marija, tüm turistlere sanal olarak rehberlik etmeye hazır. Yalnızca 1 aylık olan Marija'nın öğrenme sürecinin devam edeceği ve kendini sürekli olarak geliştireceği açıklandı. Marija'dan sonra bir diğer yeni gelişme ise Cenevre Üniversitesi'nde duyguları gösteren ve hafıza modeline sahip ilk gerçekçi robot modeli oluşturuldu.







Yanlış duymadınız, robotların da duyguları olacak artık, Prof. Nadia Thalmann, kendi imajını modelleyerek, konuşabilen, ruh halini ve duyguları ifade edebilen "Nadine" adında robot tasarladı. Bu robotların, her zaman yanınızda olan ve etrafta neler olduğunu fark eden gerçek arkadaşlar gibi olduklarını söyleyen Thalmann, sosyal zekaya sahip bu robotların, dil ve etik bilgisine sahip olarak Star Wars'un ikonik altın droid' C-3PO gibi olabileceklerini söylüyor.



İLK MÜSLÜMAN SÜPER KAHRAMAN

Uzun zamandır nasıl olacak diye merak ettiğim diziden nihayet ilk görüntüleri izleyebildim. Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'dan bahsediyorum. Başrolünde Pakistan asıllı Amerikalı genç Kamala Khan'ın macerasını anlatan dizi, Bad Boys for Life filminin yönetmen koltuğu Adil El Arbi ve Bilall Fallah'a emanet.







Ayrıca Ms. Marvel karakterinin Captain Marvel 2'de de gözükmesi planlanıyor. Kamala Khan karakterinin aynı çizgi romanlarda olduğu gibi kendince çizgi romanlar yazdığı ve süper kahramanların hayranı olduğu bir hikaye ile başlayacak. Süper kahraman nasıl olmuş derseniz, tipi güzel, sempatik. Çok ses getirecek ve çok tartışmalara sebep olacak bir iş olduğu da çok belli. Bu diziyle beraber Marvel'ın herkese hitap eden yapısı daha da büyüyecek ancak eleştiri okları Türkiye'de de Pakistan'da sert olacaktır.