Süper kahraman denildiğinde akla ilk gelen iki büyük şirket var. Peki ya neden bizim de böyle bir sinematik evrenimiz ya da süper kahramanlarımız yok? Neden yerli Hulk'lar, Thor'lar, Kaptan Amerika'larımız yok? Çok mu maliyetli yoksa izleyici mi yok? Merak edilen tüm bu soruları ülkemize bu süper kahramanların yapılmasını sağlayacak stüdyoları kazandıran, medya sektörünün başarılı isimlerinden Bülent Turgut'a sordum.

Bundan sonra çektikleri her filmde görsel efekt teknolojisindeki ilerlemenin nasıl kullanılabileceğini gözler önüne serecek stüdyoda, nasıl süper kahramanlar ortaya çıkacak merak ediyor musunuz?







KONU DAHA İYİ BİR GELECEK

Hepsi yerli süper kahramanlar, ülkemizin en güzel şehirlerini gezerek hem ülke tanıtımına katkı sağlayacak hem de merhamet, vicdan ve iyi insan olma meselesini izleyiciyle buluşturacaklar. Turgut tüm karakterler bizden diyerek başlıyor anlatmaya; "Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni için aksiyon sahnelerinin hazırlık çekimlerine başladık, yaklaşık 5 yıldır bu işle uğraşıyoruz, inanın hiç kolay bir iş değil."







Aksiyon sahneleri Hollywood'un başarılı ismine emanet. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek projenin aksiyon sahneleri için, Spider Man, Titanic, Er Ryan'ı Kurtarmak gibi çok konuşulan Hollywood yapımlarının aksiyon eğitmenliğini üstlenen Dusan Hyska ile anlaşılmış. Aksiyon direktörleri Dusan Hyska, Dimo Lipitkovsky ve özel efekt koordinatörü Ömer Boduroğlu yönetiminde çekiliyor. Boduroğlu ile daha önce benim de aksiyon denemelerim olmuştu. Spider Woman olarak binanın tepesinden aşağı inmiştim ama bu stüdyo çekimleri gördüğüm kadarıyla çok daha heyecanlı.







Uluslararası ve yerli kaynakların seferber edildiği iddialı projenin genel yönetmen koltuğunda, Türkiye'de de ilgiyle izlenen Lost, Prison Break, Criminal Minde gibi dünya çapında dizilere imza atan Amerikalı ünlü yönetmen Bobby Roth otururken, ikinci yönetmenlik görevini ise sektörün genç ama deneyimli isimlerinden Hamit Coşkun üstlenecek. Mitolojisi ve arka planı 1200 yıllık bir zaman dilimine yayılan T-World Evreni'nin süper kahramanları, çevre sorunları, savaşlar, salgın hastalıklar gibi felaketlerle bir yıkıma doğu giden dünyada, daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecekler.







Şimdiden ortaya çıkacak süper kahramanları çok merak ediyorum. Yerli sinema sektörü artık bizim neden bu tarz stüdyomuz yok, süper kahramanlarımız yok diyemeyecek. Yönetmenler Kerem Çakıroğlu, Murat Şenöy ve Hamit Coşkun'un yerli süper kahramanlarımızı nasıl bir sinematografide izleyiciye sunacaklarını şimdiden çok merak ediyorum.







VİZYONA HANGİ MÜZİKAL BİYOGRAFİ FİLMLERİ GİRİYOR?

Müzikal biyografi filmleri her zaman Hollywood'da büyük ilgi görmüştür. Bu sıralarda rock'n roll müziğin kralı Elvis Presley'den, New York Filarmoni Orkestrası şefi Leonard Bernstein'a; pop müzik yıldızı Madonna'dan, reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'e birçok ünlü müzisyenin hayatını anlatan biyografi filmleri çekiliyor ya da vizyona girmeye hazırlanıyor. Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Kodi Smit-McPhee gibi isimlerin rol aldığı 'Elvis'in 24 Haziran 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

Valérie Lemercier tarafından yazılan ve yönetilen 'Aline' ise ABD'de 8 Nisan'da vizyona girecek ancak filmin ülkemizdeki vizyon tarihi henüz belli değil. Lemercier aynı zamanda filmin başrolünü de üstleniyor.



ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Çocukların içinde olduğu her festival çok güzel olur bir de bunun sinema filmleriyle sohbetleriyle olanını düşünün. 18. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali, 11-15 Nisan tarihleri arasında sinemasever çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Çocukların sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etmeyi hedefleyen festival, sinemasever çocuklar için birbirinden eğlenceli aktiviteler barındırıyor. Festival boyunca Örnektepe, Sulukule ve Zafer Mahalle Evleri'nde sinema ve kültür sanat alanında önde gelen isimlerle birçok atölye gerçekleştirilecek. Murat Şeker 'Yönetmenlik', Ali Tanrıverdi 'Yaratıcı Yazarlık', Meryem Yavuz 'Görüntü Yönetmenliği', Emre Kavuk 'Yönetmenlik', Fatma Yılmaz, Mert Arat, Eda Döğer ve Dora Dalgıç 'Oyunculuk', Erkan Gültekin 'Film Yapım', Gülşah Koryürek 'Okuma Tiyatrosu' atölyeleri ile çocuklarla bir araya gelecek.