Dünyanın dört yanından 160 ülkeyi 6 ay boyunca bir araya getiren EXPO 2025, Osaka'da 'Geleceğin Toplumunu Tasarlamak' temasıyla kapılarını açtı. Ancak bu devasa etkinlikte bir pavilyon var ki adeta parlıyor: Türkiye Pavilyonu. Sadece mimarisiyle değil, içeriğiyle de hem şaşırtıyor hem gururlandırıyor. Türkiye'nin ana teması, 'Designing the Future Society for Our Lives' – yani 'Geleceğin Toplumunu Hayatımız İçin Tasarlamak.'

Ancak bu sıradan bir gelecek tasarımı değil. Anadolu'nun binlerce yıllık mirası, Göbeklitepe'nin taşlarından Osmanlı'nın görkemine kadar uzanan bir medeniyet birikimi vizyona dönüşüyor.

'Medeniyetlerin Altın Çağı' sloganıyla yola çıkan pavilyon, sadece bir sergi değil; bir ruh, bir iddia. Pavilyonun mimarisi bile mesaj veriyor: Dalga formundaki cepheler Karadeniz ve Akdeniz'i selamlıyor. Girişte sizi karşılayan bor kaplı ağaç enstalasyonu, Türkiye'nin zengin bor rezervlerini simgeliyor. Üstelik bu görsel şöleni taçlandıran, gökyüzüne uzanan ışıklandırılmış Hilal ve Yıldız tasarımı, Türk bayrağını gururla temsil ediyor.

YUSUF DİKEÇ KONUK

Türkiye Pavilyonu'nda 19 Nisan'a kadar Barış Manço Dijital Sergisi, ziyaretçileri Türkiye'nin müzikle yoğrulmuş nostaljik ve evrensel tarafıyla buluşturuyor. 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da coşkuyla kutlanacak; hem de uluslararası bir sahnede! Pavilyonun müzik programı da iddialı: Ney ve tamburun büyüleyici sesi, Türk müziğinin modern yorumuyla birleşerek ziyaretçileri zamanın ötesine taşıyor. Osmanlı'nın simgesi, dünyanın en eski askeri bandolarından mehter, EXPO 2025'te tarih sahnesine yeniden çıkıyor. 25-31 Mayıs tarihlerinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenecek atölye çalışmalarıyla Anadolu'nun eşsiz tatları Japonya'ya taşınıyor. Türkiye, EXPO'da çevre bilincini de unutmuyor. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, 1-7 Haziran tarihleri arasında açılacak sergiyle sürdürülebilirliğe güçlü bir mesaj veriliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenecek sergi ise Türkiye'nin tarihsel direncini ve millet iradesini Japonya'dan dünyaya anlatacak. Ve final dokunuşu: Türkiye'ye atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç, ağustos sonunda EXPO'nun konuğu olacak. Sadece bir sporcu değil, bir ilham kaynağı olarak Türkiye'yi temsil edecek. EXPO 2025'te Türkiye sadece bir ülke olarak değil, bir medeniyet taşıyıcısı olarak sahnede. Göbeklitepe'nin bilgeliğiyle, Barış Manço'nun notalarıyla, bor madeninin parıltısıyla, çocukların neşesiyle ve sıfır atıkla yeşeren bir vizyonla... Emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum.



KATAR DA GÖRÜLMEYE DEĞER

2025 Osaka Expo'sunda Katar pavilyonu da en konuşulanlar arasında. Ahşap birleşim teknikleriyle hem Katar hem Japon zanaatının derin izlerini taşıyan bu pavilyon, ziyaretçilerini yalnızca bir mimari formun içine değil, bir zaman kapsülüne davet ediyor. Girişte sizi karşılayan şey beton ya da cam değil; şiir. Şeyh Jassim bin Mohammed bin Thani ve Ahmed bin Hassan Al- Muhannadi'ye ait dizeler, kıyı manzaralarının üzerine yazılmış. Mimari anlatıyı tamamlayan sergi ise OMA / AMO tarafından tasarlanmış. 'From the Coastline, We Progress' (Kıyıdan İlerliyoruz) başlıklı sergi, Katar'ın 563 kilometrelik kıyı şeridini anlatı aracına dönüştürüyor. Okyanus mavisinden çöl tonlarına geçiş yapan görsel bir gradyan eşliğinde ilerleyen ziyaretçiler, bir ülkenin çevresel uyum, kültürel direnç ve stratejik dönüşüm öyküsüne tanık oluyor. Özellikle Al Zubarah gibi koruma altındaki kıyı bölgelerinin kuşbakışı fotoğrafları, şiirlerle birlikte sergileniyor. Kum tüpleri, yalnızca fiziksel değil, metaforik yönleriyle de ziyaretçileri adım adım yolculuğun içine çekiyor.