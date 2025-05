Ortadoğu'nun en büyük turizm fuarı Arabian Travel Market (ATM) bu yıl Türkiye'den rekor düzeyde katılıma sahne oldu. Fuarda dikkatimi çeken yalnızca klasik rotalar değil, yeni keşif alanlarının tanıtılması oldu. Kapadokya her zamanki gibi ilgi odağıydı ama Artvin, Giresun ve Samsun gibi Karadeniz şehirleri de öne çıktı. Mençuna Şelalesi birçok insanı hayran bıraktı. Fuarın bu yılki teması 'Küresel Seyahat: Geliştirilmiş Bağlantılılıkla Yarının Turizmini İnşa Etmek.' Yani, geleceğin turizmi sınırlar, sektörler ve insanlar arasında daha sıkı bağlantılar kurmakla şekillenecek.

Dubai Ekonomi ve Turizm Ofisi (DCTCM) CEO'su Issam Kazim'e göre Türkiye ile yaptıkları iş birlikleri çok önemli. Birçok Türk'ün Dubai'den yatırım amaçlı ev aldığını söyleyen Kazim, "Türkiye'den gelen ünlü şefler burada restoran açıyor, Türk dizileri de çok izleniyor yani biz aslında çok iş birliği yapıyoruz" dedi.

Dubai'nin yeni projelerinden de bahsetti Kazim; dev proje olan Dubai Reefs dünyanın en büyük okyanus restorasyon girişimi olarak dikkat çekiyor. Yüzen araştırma merkezleri, mercan koruma alanları ve çevre dostu yaşam alanlarıyla Dubai; sürdürülebilir turizmin öncüsü olmaya hazırlanıyor. Fuardan içeri girer girmez katılımcıların karşısına ilk Türkiye bölümünün çıkmasının ardından Türk kahvesi eşliğinde Kapadokya manzarasından Artvin'e, Giresun'dan Samsun'a doğru keyifli bir yolculuğa çıkmak çok eşsiz bir deneyimdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları ve TÜRSAB'ın yanı sıra 100'ün üzerinde otel ve acente bu yıl Dubai'de yerini almıştı. Orta Doğu'dan daha fazla turist çekmek için hazırız mesajı şu anlamda net: 'Türkiye, Dubai ile olan ilişkilerini sadece turizm değil, gastronomi ve yaşam tarzı üzerinden de güçlendiriyor.' Ve işin en heyecan verici tarafı ne? Türkiye ile Dubai arasında doğal bir kültürel alışveriş başladı bile. Önümüzdeki günlerde bu işbirlikleri daha da somutlaşacak. Çünkü Dubai'den birçok mekan Türkiye'de yer açmaya hazırlanıyor.



ÖNE ÇIKAN DESTİNASYONLAR



Peru, on yıl aradan sonra ATM'ye geri dönerek Ica Çölü ve Kutsal Vadi'deki lüks kamp alanları, Amazon'daki özel nehir turları ve And Dağları'ndaki tren yolculukları gibi deneyimlerini tanıttı.

Suudi Arabistan– Vizyon 2030'un Turizm Yansıması: Suudi Arabistan artık petrol zengini bir çöl ülkesi değil; kültür, arkeoloji ve mega projelerle şekillenen yeni bir turizm aktörü. ATM, 2025'te en büyük stantlardan birine sahip olan Suudi Arabistan, NEOM ve The Line projeleriyle sadece Körfez'in değil, dünyanın en iddialı geleceğe yönelik turizm yatırımlarını sergiledi. AlUla'da açılan yeni lüks oteller ve sanat enstalasyonları, 'kültür rotası + deneyimsel seyahat' formülünün Orta Doğu'daki en etkileyici örneği olarak gösteriliyor.

Özbekistan–İpek Yolu'nun Yükselişi: Bu yıl fuarın sürpriz yıldızlarından biri Özbekistan oldu. Tüm salon boyunca dokuma kumaşlar, baharat kokuları ve ipek yolu haritalarıyla bezeli standıyla dikkat çeken ülke, artık sadece kültür meraklılarının değil, sürdürülebilir ve nostaljik rotaları arayan gezginlerin de gözdesi. Semerkant ve Buhara'daki yeni restorasyonlar, trenle seyahat seçeneği ve dijital göçebeler için uygun ortam, ülkeyi 'geleceğin kültürel kaçış noktası' haline getiriyor.

Endonezya–Bali'nin Ötesine Geçen Vaatler: Endonezya; bu yıl ATM'de yalnızca Bali'yi değil, Lombok, Komodo Adaları ve Labuan Bajo gibi daha az bilinen bölgelerini de tanıttı. Wellness, sörf ve dijital göçebe kampüsleriyle yeni bir seyahat profili çiziyor. 'Digital Nomad Visa' uygulaması ve yeşil mimariye yapılan yatırımlar, Endonezya'yı 2025'in en çevreci ve kapsayıcı destinasyonlarından biri yapıyor.

Mısır–Arkeolojinin Geleceği: Büyük Mısır Müzesi'nin (GEM) açılmasıyla birlikte Mısır, yalnızca tarih değil, kültür turizmi anlamında da yeniden doğdu. ATM 2025'teki sanal gerçeklik deneyimiyle Keops Piramidi'nin içine "girme" imkanı sunan ülke, dijital deneyimleri klasik tarih rotalarıyla birleştirerek dikkat çekti. Nil Nehri'nde lüks nehir kruvaziyerleri ve Sahra'da çöl glamping deneyimleri, ülkenin yeni vizyonunu ortaya koyuyor.

Türkiye-Artvin: Fuarda en çok dikkatimi çeken yer Artvin oldu, ben kendi ülkemde nasıl olur da burayı görmemiş olurum dedim. Bu yaz bir yerlere kaçılacaksa, rotayı Karadeniz'in kalbine, Mençuna'nın serinliğine çevirmek şart! Ama sadece Mençuna mı? Elbette değil. Karagöl'ün sisler içindeki büyüsü, Macahel'in UNESCO korumasındaki el değmemiş ormanları, Borçka'nın sonsuz yeşili, Şavşat'ın masalsı köyleri ve Cehennem Deresi Kanyonu'nun adının aksine huzur veren derinliğiyle Artvin; 2025'in açık ara en şiirsel rotası olmaya aday. Bu yaz 'serinliğin ve sessizliğin peşindeyim' diyenlerin başka adres aramasına gerek yok.