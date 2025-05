Düşünün ki karşınızda bir film var. Gördüğünüz her kare, duyduğunuz her ses, hissettiğiniz her atmosfer… hepsi, ama hepsi bir makine zekasının ürünü.

Ne bir kameraman dokunuşu, ne bir bestecinin kalp atışlarını taşıyan nota, ne de bir oyuncunun titreyen sesi. Tüm evreni dijital bilinçle yaratılmış bir film: Gerçek Ötesi.







Yapay zeka alanında küresel ölçekte öncü bir figür haline gelen Alkan Avcıoğlu, bu tarihi projeye imza atan isim... Gerçek Ötesi, yalnızca teknolojinin sınırlarını değil, aynı zamanda gerçekliğe dair kolektif algımızı da sarsıyor.

Filmde kullanılan tüm görseller, sesler ve müzikler farklı yapay zekâ araçlarıyla üretildi. Üstelik bu 15 aylık titiz yapım sürecinde 200 bin saniyeyi aşkın görüntü havuzu oluşturularak 55 saatlik bir dijital evren tarandı.







Sinematografik bir simülasyonun içinde, yapay zekânın hem gözü hem kulağı olan bir dünya izleyiciyle buluşuyor. Senaryoya ise Avcıoğlu'na, yurtdışında Vikki Bardot ismiyle tanınan sanatçı Gizem Avcıoğlu eşlik ediyor.

Gerçek Ötesi, sadece sinematik bir deneyim değil; aynı zamanda teknolojinin insan deneyimi üzerindeki etkilerine dair bir felsefi sorgulama. Bu filmle birlikte artık şu soruları daha sık soracağız: Bir yapay zekâ bize duyguyu gerçekten hissettirebilir mi?

Bir film yönetmeni, artık kodlar arasında mı doğuyor? 20 Haziran'dan itibaren Başka Sinema dağıtımıyla vizyona girecek bu yapay zekâ harikası, belki de geleceğin sinemasına açılan bir portaldan ilk bakış.







Avcıoğlu'nun durmak bilmeyen yükselişi yalnızca sinema ile sınırlı değil. Çağdaş fotoğrafçılığın yaşayan efsanelerinden, 70 yaşındaki Edward Burtynsky ile birlikte gerçekleştirdiği işbirliği, yapay zekâ ile geleneksel fotoğraf sanatının çarpıcı buluşmasına sahne oldu. Hypertopographics adlı eser, New York'taki yeni çağdaş sanat galerisi Heft'in açılış gecesinde sergilendi ve gecenin en çok ilgi gören işi oldu.

Geçtiğimiz yıl Paris Photo'da Avcıoğlu'nun yapay zekâ üretimi işleriyle tanışan Burtynsky'nin, bu genç Türk sanatçının pratiğine duyduğu hayranlık böyle tarihi bir ortaklığa dönüştü.

***

TİKTOK'TA VİRAL OLAN TÜRK DÜĞÜNÜ VE BİTMEYEN ELEŞTİRİ TUFANI



Bir düğün videosu. Evet, sadece bir düğün videosu. TikTok'un global 'For You' sayfasında karşımıza çıkan bir Türk düğünü... Ve tabii ki hemen ardından gelen yorumlar: "Böyle dans mı olurmuş?

Her şeyi eleştirmeyi gerçekten bu kadar görev edinmek zorunda mıyız? TikTok'ta viral olan bu düğün videosu, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde milyonlarca kez izlendi.

Çünkü coşkuluyduk, samimiydik, rengarenktik. Ve evet dans eden erkekler hiç beklenilmediği kadar iyi dans ediyorlardı.







İlginçtir, TikTok'ta 'Turkish makeup', 'Turkish wedding', 'Turkish bride' etiketleri sürekli trend oluyor. Neden mi? Çünkü insanların ilgisini çekiyoruz.

Çünkü geleneksel ile moderni öyle bir karıştırıyoruz ki ortaya rengarenk, enerji dolu bir sahne çıkıyor.

Kimileri bunu 'fazla' bulsa da, dünya bunu 'şahane' buluyor.

Ama nedense biz, hep bir kulp bulmak istiyoruz. Oysa bu videoda ne vardı? Eğlence vardı, kutlama vardı. Damat arkadaşlarıyla oynadı, insanlar mutlu oldu. Ama biz, kendi kendimizi küçük düşürmekte usta olduk. Herkesin düğünü aynı olmak zorunda değil. Ama biri çıkıp neşesini paylaştı diye onu yerden yere vurmak niye?

Kısacası: Bırakın insanlar mutlu olsun! Bırakın bir damat Tik- Tok'ta viral olsun. Her viral olan şeyin altında sosyolojik çözümlemeler aramaya gerek yok. Bazen sadece bir düğündür o.

Oynamak isteyen oynar, beğenen izler. Beğenmeyen, sessizce geçer. Ama lütfen, her şeyden bir problem çıkarma alışkanlığımızı da artık bir yere bırakalım.