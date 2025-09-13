Düşünsenize biriyle date'e çıkıyorsunuz, yemeğine gideceksiniz... Romantizm, hafif heyecan... Kapınızın önüne bir araba gönderiliyor.

Şoför iniyor, kapıyı açıyor, gözünüze ilişen ilk şey arabanın üzerinde parlak, gösterişli bir resmi yazı: "Ticaret Bakanlığı Hizmet Aracı."

Unutmadan söyleyeyim; belge de sahte.

Böyle bir şey başınıza gelse ne yaparsınız? Haberlerde, sosyal medyada son günlerde en çok konuşulan konu sahte belgeyle eğlenceye çıkan Şevval Şahin. Erkek arkadaşınızın ya da ilk kez yemeğe çıktığınız birinin aracı böyle ama siz bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bana bu olay şunu gösterdi; artık kimsenin arabasına da binilmeyecek. Sahte belgeyle kız arkadaşı mekandan ya da evden aldırmak da neyin nesi? Skandal! Resmen rezalet! Şov var, yalan var, romantizm sizlere ömür. Normal insan böyle bir sahneyi görünce: "Hemen görüşmeyi kesmeli."

'Inventing Anna' dizisinin erkek versiyonu olabilir mi acaba Şahin'in erkek arkadaşı? Kim bilir? Belki de 2025 model ilişkiler gerçekten de böyledir, içinde çakarlı arabalar, fake kulaklıklarıyla hep aynı kıyafeti giymiş korumalar. Aslında Bebek'teki o otelin önünde bu sahte belgeli araba gibi birçok araba görebilirsiniz. Sahte belge, sahte çakar, sahte kulaklık, hepsi bir arada. Bence Bebek'teki tüm korumalar, kulaklıklar ve çakarlar derhal kontrol edilmeli, denetlenmelidir. Çünkü gerçek aşk hâlâ plakası olmayan, çakarı olmayan ve bakanlık onayı istemeyen bir şeydir.



ÖZEL UÇAK DA KİRALIK OLABİLİR DİKKAT!

Tam "Taman, daha ne olabilir ki?" derken, bir söylenti çıkıyor: "Sahte çakarlıların özel uçakları varmış." Ah ah... Sivil havacılığın dili olsa da konuşsa gün içinde kim kimin uçağına biniyor, kimin uçağı kiralık ya da hangi ünlü sahte çantayla özel uçağa biniyor acaba? Instagram'da bir kare: Pistte parlak bir uçak, merdivenden inen güneş gözlüklü bir figür, yanında "My jet, my rules" gibi bir caption. Ama işin ironik tarafı şu ki, çoğu zaman o jet aslında kiralık.

Bu matematikte tek sabit şey, özgüven. Boşuna uğraşmayın; şovun sonunda ışıklar söner, sahne boşalır, herkes evine döner. Siz yine kendinizle kalırsınız. Ve inanın, o kendiniz, herhangi bir uçağın kanadından çok daha kıymetli. Bu kadar sahte yaşama doyduk bence bakalım önümüzdeki günlerde hangi çakarlı aşkın ya da arabanın sahte olduğu ortaya çıkacak, hep birlikte izleyip görelim.



Z KUŞAĞI VE ANALOG FOTOĞRAFIN DİRİLİŞİ

Her an cep telefonlarımızda bir kamera var, dijital filtreler sonsuz, sosyal medyada anlık paylaşım her zamankinden hızlı. Yine de, bir grup genç var ki, Z Kuşağı, eski usul analog fotoğraf makinelerine tutundu. Evet, doğru duydunuz: Filmli makineler, "karanlık oda" meraklıları ve rulo rulo film ile uğraşan gençler. Telefonla fotoğraf çekmek onlar için yeterli değil. "Swipe" ve "like" tuşlarıyla değil, elle tutulan makinelerle çalışmayı seçiyorlar. Neden mi? Çünkü analog fotoğraf, sabrı, anı yakalama özenini ve hataların güzelliğini öğretiyor. Her kare bir deneyim, her rulo film bir macera. Z Kuşağı, fotoğrafı sadece paylaşılacak bir içerik değil, hissedilecek bir sanat olarak görüyor.

Bu gençler, dijital çağın hızlı ve kolay yoluna alternatif bir alan açıyor. Kimi sahilde, kimi konser alanında, kimi şehir sokaklarında analog makinelerini çıkarıyor ve çekim yapıyor. Sonra da sabırsızlıkla filmin işlenmesini bekliyorlar. O an, dijital çağın hemen tüketilen görsellerinin aksine, sabır ve merakla şekillenen bir yaratıcı süreç başlıyor. Analog makineler, bir zamanların nostaljisi olmaktan çıkıp, Z Kuşağının elinde modern bir ifade aracı haline geldi. Bu sayede hem kaybolan bir kültür yaşatılıyor hem de gençler teknolojiye karşı kendi ritmini oluşturuyor. Telefonla çekilen fotoğrafın yerini tutmasa da, bu makineler Z Kuşağı için bir özgürlük ve yaratıcılık simgesi haline geldi. Belki de gelecekte, analog makinelerle çekilmiş kareler, dijital çağın hızlı tüketiminden kaçanların yeni estetik manifestosu olacak. Z Kuşağı, anı saklamayı, hatayı sevmeyi ve fotoğrafı bir deneyim olarak yaşamayı yeniden öğretiyor. Ben bunu çok sevdim çok yaşayın canım Gen Z'ler.