Çatlı filmine tepkiler var! Neden şiddet meşrulaşıyormuş! İnsan hakları savunucuları, hukukçular, gazeteciler ve yazarlar, filme sosyal medyadan tepki gösterdi. İdeolojik propaganda yapıyor diyen insan hakları savunucuları da var, filmin şiddet sahnelerine tepki gösterenler de.

Filmin bir suç figürünü parlatıp parlatmadığını sorguluyorlar. Bu filmde Abdullah Çatlı'dan bir kahraman yaratılmaya mı çalışıldı yoksa bir organize suç figürünün hayatı olduğu gibi mi anlatıldı? Hukukçular, Abdullah Çatlı'ya dair tarihsel gerçekleri hatırlatarak gazeteci Uğur Mumcu'nun çalışmasına işaret etti: Böyle bir film vizyona girecekse şu eseri hatırlatma vaktidir: Uğur Mumcu, 'Saklı Devletin Güncesi ÇATLI vs.'

Diğer yandan Bahçelievler katliamı kısmını, telle boğma sahnesini hangi oyunculuk tekniğiyle oynadınız mesela?" diyenler çok.

Tartışmanın konu başlıkları oldukça derin ama neden bunlar tartışılıyor gerçekten anlamak zor. Her gün binlerce şiddet haberi, sosyal medyada aynı şekilde suçlu ararken beyazperdeyi günah keçisi seçmek bence biraz doğru olmuyor. Zaten sinemaya kimse gitmiyor zaten sektör zor durumda, bir film izlenecekse buna sevinelim.

Bu noktada şunu sormak istiyorum tüm bu eleştirileri yapanlara: Dünyada suç işlemiş insanların hayatı sinemaya taşındığında aynı refleksi gösteriyor musunuz? Mesela Al Capone'un hayatını anlatan 'Scarface' ya da 'Capone' çıktığında "Mafya övülüyor" diye ayağa kalktınız mı? Ya da seri katil Ted Bundy'yi anlatan Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile için "Şiddet meşrulaştırılıyor" diye kampanya mı başlattınız?

İŞİN GERÇEĞİ BU BİR FİLM

Uyuşturucu imparatoru Pablo Escobar'ın hikayesi yıllarca dizilere, filmlere konu oldu; milyonlarca kişi Narcos izledi. O zaman da aynı öfkeyi gördük mü? Ya da mafya kültünü anlatan The Godfather için kimse suç propagandası diye sinemayı susturmaya çalıştı mı?

Sinemanın görevi tarih boyunca tartışmalı karakterleri anlatmak, karanlık hikayeleri de perdeye taşımak oldu. Bir karakterin hikayesinin anlatılması o karakterin aklanması anlamına gelmez. Sanat bazen rahatsız eder, bazen de geçmişle yüzleştirir. Her tartışmalı biyografiyi 'propaganda' diye yaftalamak, sinemayı steril ve korkak bir alana hapsetmekten başka bir işe yaramaz. Mesele hikayeyi anlatmakla o hikayeyi yüceltmek aynı şey değildir. Bunu ayırt edemiyorsak problem filmde değil, tartışma biçimimizdedir.

BILLIE EILISH BEYAZPERDEDE NASIL OLACAK?

Müzik kariyerine sığdırdığı sayısız başarıyla 21. yüzyılın en etkili müzisyenlerinden biri haline gelen Billie Eilish, şimdi de sinema dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Genç sanatçının ilk sinema projesi için kolları sıvadığı ve Sylvia Plath'in yarı otobiyografik nitelikteki ölümsüz romanı 'The Bell Jar'ın (Sırça Fanus) yeni uyarlamasında yer alacağı konuşuluyor.

Eilish, edebiyat dünyasının en karmaşık karakterlerinden biri olan Esther Greenwood'a hayat verecek. Müziğiyle kuşağının ruh halini yakalamayı başardı şimdi sıra sinemada. Eilish'in bu karanlık ve kırılgan hikayeye nasıl bir yorum getireceği şimdiden merak konusu. Hem edebiyat dünyasında hem de pop kültürde güçlü bir yere sahip olan bu hikayenin, Eilish'in sanatsal dünyasıyla nasıl buluşacağı sinema meraklıları için heyecan verici bir gelişme. Bu arada projenin yönetmen koltuğunda ise Women Talking ile Oscar kazanan, melankoli ve toplumsal baskıları işlemedeki ustalığıyla bilinen Sarah Polley oturuyor.

45. FİLM MARATONUNA HAZIR OLUN!

İstanbul'un en köklü kültür etkinliklerinden biri olan İstanbul Film Festivali, 45. yılında da dünya sinemasının en seçkin örneklerini Türkiye'ye getiriyor. Festivalin açıklanan ilk programında yer alan Belgesel Kuşağı, bu yıl yirmi iki farklı yapıma ev sahipliği yapıyor. Öyle bir seçki ki birini izleseniz ötekini kaçırdığınız için üzülürsünüz. Bu bölümde, Francis Ford Coppola'nın dev bütçeli Megapolis filminin perde arkasını aralayan MegaDoc'tan, Filistin direnişine ışık tutan sarsıcı hikâyelere kadar çevre, insan hakları ve sanat odaklı geniş bir yelpaze sunuluyor. Bu yılki seçki, 45. yılın ne kadar görkemli geçeceğinin sinyallerini veriyor benden söylemesi şimdiden hangi filmleri izleyeceğinizin listesini yapın derim.