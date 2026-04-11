Son günlerde ABD'de göçmen tartışması yaşanıyor. Neden mi? ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Türkiye için hazırladığı bir paylaşım gündeme oturdu. Türkiye görseli üzerine "Go Home to Turkey" ifadesi yazılırken, Kanadalı ve Avustralyalılara daha yumuşak bir dille "Ülkenize ücretsiz uçun" denmesi tartışmaları alevlendirdi. Peki, mesele gerçekten kullanılan dil mi, yoksa konu edilen durumun kendisi mi?

Yasal olarak Amerika'da bulunmayan bir kişi, elbette geri dönmek zorunda. Amerikan rüyası diye gelip burada kaybolan, çok zor günler geçiren yüzlerce insan var. Ülkeye cenazeleri gönderilecek durumda bile değiller; para yok, destek yok. Şimdi ülkesini şikayet ederek Amerika'ya iltica edenler sosyal medyada öfkeleniyor bize evine dön yazıyorlar, Kanada'ya evine ücretsiz uç yazıyorlar, bu nasıl olur diye daha da konuyu büyütüyorlar. Yazılanda hiçbir şey yok. Bu tartışmanın büyütülmesini eleştirmek gerekiyor.

SÖYLEMLER ABARTILI

Amerika'daki göçmen gençlerin hikayeleri tek başına trajik ve karmaşıkken, yasal haklar üzerinden yapılan abartılı söylemler sadece toplumsal gerilimi artırıyor. "Go home" çağrısı, ne kadar sert görünse de, aslında yasal bir zorunluluk çağrısıdır; fakat bunu abartmak, iltica edenlerin yaşadığı trajediyi göz ardı etmek anlamına gelir. Üstelik burada asıl mesele dil değil, farkındalık ve sorumluluktur.

ABD'ye iltica etmek herkesin kaldırabileceği bir yük değildir. Ekonomi, yalnızlık, dil bariyerleri ve yasal zorluklar birleşince, Amerika hayali çoğu kişi için kırılgan bir rüyaya dönüşüyor. Bu noktada tartışılması gereken, sert mesajların ya da yumuşak dilin etkisi değil; yaşanan gerçek acılar ve evet bu insanların alınmadan kırılmadan evlerine Türkiye'ye dönmesidir. ABD'de yasal statüsü bulunmayan göçmenler için kullanılan "CBP Home" uygulamasına yönlendirilen, gönüllü olarak ülkeden ayrılmayı kabul eden kişilere ücretsiz uçak bileti ile 2 bin 600 dolar ödeme yapılabileceği bilgisi de yer alıyor.



KAPADOKYA NEW YORK'TA DA YILDIZ

Ülkemiz o kadar güzel ki... Gittiğim her ülkede övüldüğünü görmek çok hoşuma gidiyor. New York'tayım bir süredir ve yine şahane bir etkinlikte eşsiz anlara tanıklık ettim. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirilen GoTürkiye Destinasyon Tanıtım Etkinliği, ABD'li tur operatörleri, seyahat danışmanları ve Türkiye'nin önde gelen turizm paydaşlarını buluşturdu. Etkinlik, New York Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hilal Demirel, TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve Başkonsolos Muhittin Ahmet Yazal'ın konuşmalarıyla başladı.

Demirel, Türkiye'nin eşsiz destinasyonlarını ve turizm potansiyelini aktardı; hem kültürel çeşitlilik hem de doğal güzellikler üzerinde durdu. Program, THY ve ICVB'nin sunumlarıyla zenginleşti ama asıl dikkatimi çeken katılımcıların, yeni iş birliği fırsatlarını keşfederken, Türkiye'nin destinasyonlarından ne kadar etkilendiklerini görmek oldu. Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle taçlandırıldı bu buluşması ve bilin bakalım konukların en çok ilgisini çeken destinasyon hangisi oldu? Kapadokya tabii ki.

BODRUM DA İLGİ ÇEKTİ

Türkiye'nin yıldızı bu eşsiz bölge, doğası ve gökyüzü deneyimiyle Amerikalı turistlerin ilgisini hep çekiyor. Yaz dönemi için Bodrum da öne çıkan destinasyonlardan. Türkiye'nin güvenli ve kaliteli turizm altyapısı, bu yaz için ülkemize artan turist ilgisinin habercisi olarak görülüyor. GoTürkiye etkinliği, Türkiye'nin turizmdeki güçlü pozisyonunu tekrar gösterirken, ABD'deki sektör temsilcilerine de ilham verdi. Bu yaz, Türkiye'nin zenginliklerini yeniden keşfetmek isteyen ABD'li turistler için kapılar sonuna kadar açık olacak gibi görünüyor. Dilerim herkes adına güzel bir yaz sezonu geçer.