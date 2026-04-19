İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşen 'Köprüde Buluşmalar' etkinliği bu yıl yalnızca sektör profesyonellerini değil, iki güçlü sinema kültürünü de aynı masada buluşturdu. Basına kapalı gerçekleştirilen 'Hindistan- Türkiye İş Yuvarlak Masa Toplantısı', görünürde bir sektör görüşmesi gibi dursa da, aslında daha derin bir dönüşümün habercisi olabilir. Peki bu buluşma gerçekten ne anlama geliyor? Ve daha önemlisi, bundan sonra ne olacak?

Hindistan Ulusal Film Geliştirme Kurumu Program Direktörü Rohit Chauhan'ın açıklamaları, bu görüşmenin basit bir fikir alışverişinden öte olduğunu gösteriyor. Toplantının temel amacı; iki ülke arasında film, televizyon ve dijital medya alanlarında somut iş birliklerinin önünü açmak. Türkiye ve Hindistan sinemaları, yüzeyde farklı gibi görünse de aslında benzer duygusal kodlara sahip. Aile, aşk, fedakarlık, toplumsal çatışmalar... Her iki ülkenin izleyicisi de güçlü anlatılara ve dramatik yoğunluğa açık. Bu yüzden Chauhan'ın "her iki tarafta da ciddi bir talep var" vurgusu tesadüf değil. Bugün, Türk dizileri Hindistan'da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda, Hint filmleri ise Türkiye'de giderek daha görünür hale geliyor. Dahası, Hindistan'da Türk içeriklerine özel platformların popülerliği, bu ilişkinin yalnızca kültürel değil ticari olarak da sürdürülebilir olduğunu gösteriyor.

DELEGASYON ÇAĞRISI

Bu buluşmanın bir diğer önemli boyutu ise festival diplomasisi. Hindistan'ın Goa kentinde düzenlenen Hindistan Uluslararası Film Festivali ve onun endüstri ayağı olan Film Bazaar için yapılan daha büyük Türk delegasyonu çağrısı, işbirliğinin yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Bu yuvarlak masa toplantısı sonrası neler olacak diye soruyor herkes şöyle açıklayayım, Türkiye ve Hindistan arasında sinema filmi ve dizi projelerinde ortak finansman ve prodüksiyon modelleri oluşabilir. Örneğin Kapadokya'dan Mumbai'ye uzanan karşılıklı çekimler, iki ülkenin doğal ve kültürel zenginliklerini küresel izleyiciye taşıyabilir. İlerleyen günlerde masa, sadece konuşmak için mi kuruldu, yoksa gerçekten birlikte üretmek için mi? Bu soruların cevabını bulacağız. Nasıl mı? Eğer ikinci seçenek ağır basarsa, önümüzdeki yıllarda 'Türk-Hint ortak yapımı' ibaresini jeneriklerde sık görmeye başlayabiliriz.

BAKANLIKTAN 57 PROJEYE 245 MİLYON DESTEK

Bazen bir haber gelir ve sadece bir sektörün değil, bir ruh halinin de değiştiğini hissedersin. İşte bu tam olarak öyle bir haber. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Sinema Genel Müdürlüğü, 2026'nın ilk büyük destek paketini açıkladı ve rakamlar gerçekten heyecan verici: 57 projeye toplam 245 milyon TL destek. Açıklanan destek dağılımına bakınca aslında çok net bir mesaj var: Devam edin, üretin, biz buradayız. 27 uzun metrajlı filme 232,5 milyon TL, 30 belgesel projeye 12,5 milyon TL. Listenin en tepesinde ise hepimizi gururlandıran bir isim var: Nuri Bilge Ceylan. Yeni filmi 'Yorgun Güneş', 15 milyon TL ile en yüksek desteği aldı. Ceylan'ın sinemasını bilenler için bu haberin ayrı bir ağırlığı var. Onun filmleri acele etmez; bakmayı, durmayı, hatta bazen susmayı öğretir. O yüzden yeni bir projenin yolda olduğunu bilmek bile başlı başına heyecan verici.

Dikkatimi çeken bir diğer nokta ise 35 uzun metraj projenin destek alamamış olması. Bu da sürecin gerçekten seçici ilerlediğini gösteriyor. Belki bugün o projeler için olmadı ama bu da yaratıcı sürecin bir parçası. Sinema biraz da sabır işi, biraz da yeniden deneme cesareti.

Ben bu haberi okurken gerçekten gülümsedim. Çünkü biliyorum ki bu rakamlar sadece bütçe değil; bir senaristin masasındaki kahve, bir yönetmenin hayal ettiği sahne, bir oyuncunun beklediği rol demek. Evet, sinema adına güzel şeyler oluyor.