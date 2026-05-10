Bir sergi düşünün... İzleyicinin vicdanıyla konuşuyor. Kapısından içeri adım attığınız anda zamanın doğrusal akışı bozuluyor. Duvarlar yalnızca sergi duvarı olmaktan çıkıyor; tarihin susturulmuş yankıları ve bugün hala devam eden görünmez sömürü ağları üzerinize doğru yaklaşmaya başlıyor. Daha ilk anda, bir köle gemisinin kesit planı üzerinden yürüyorsunuz. Sergi daha girişte ziyaretçiye şunu söylüyor: Sömürgecilik bitmedi, yalnızca biçim değiştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde World Decolonization Forum 2026 kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü" sergisinin basın ön gösterimindeyim.

Küratör Hasan Mert Kaya, bugünün ekonomisinde, teknolojisinde ve gündelik hayatında dolaşan canlı bir organizma gibi ele alıyor. Sergi boyunca hissedilen en güçlü duygu da tam olarak bu: Geçmiş sandığımız şeyin aslında hala içimizde yaşadığı gerçeği. Mekanın atmosferi bir sanat deneyiminden çok bir yüzleşme alanı yaratıyor. Belgeler, haritalar, yağmalanmış eserler ve arkeolojik anlatılar arasında ilerlerken insan, medeniyet kavramının ne kadar tek taraflı yazıldığını fark ediyor. Bir vitrinde sergilenen nesne artık yalnızca estetik bir obje değil; kimden alındığı, hangi coğrafyadan koparıldığı ve hangi güç ilişkileriyle taşındığı sorularını da beraberinde getiriyor. Sergi tam burada izleyiciyi rahatsız etmeyi başarıyor. Çünkü bakmak ile görmek arasındaki farkı açığa çıkarıyor.





KONGO'DAKİ MİNERALLER

Ancak "İnsanlığın Yükü", yalnızca geçmişin acılarını anlatan nostaljik bir politik hafıza çalışması değil. En çarpıcı bölümlerden biri, sömürünün bugünkü biçimlerine odaklanan alanlar. Kongo'daki madenlerden çıkan minerallerin dijital teknolojilere dönüşme hikâyesi, modern dünyanın steril ekranlarının ardındaki görünmez emeği gözler önüne seriyor. Yapay zekadan fabrikalara uzanan bu anlatı, çağımızın yeni sömürge düzenini sessiz ama sarsıcı bir biçimde ifşa ediyor. Sergi, bugün cebimizde taşıdığımız teknolojilerin bile başka coğrafyalardaki görünmez yıkımlarla ilişkili olduğunu fısıldıyor. Ve ardından "Usta Eller" bölümü geliyor. Burada anlatı sertliğini kaybetmiyor ama biçim değiştiriyor.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerinin hazırladığı duyusal enstalasyonlar, serginin politik omurgasına şiirsel bir katman ekliyor. Sesler, kumaşlar, kokular ve dokular aracılığıyla kurulan karşı hafıza alanı, izleyiciyi yalnızca düşünmeye değil hissetmeye de zorluyor. Özellikle bazı bölümlerde yayılan kokuların hafızayı nasıl tetiklediğini görmek etkileyiciydi. Serginin finalindeki "Dönüşü Olmayan Kapı" ise sembolik bir eşik gibi çalışıyor. O kapının önünde insan ister istemez duruyor. Çünkü sergi boyunca karşılaştığınız her hikaye sizi tek bir soruya götürüyor: İnsanlık gerçekten ilerledi mi, yoksa yalnızca sömürünün estetiğini mi değiştirdi? "İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü", kolay tüketilen bir sergi değil. Fotoğraf çekip geçilecek, birkaç estetik kareyle hatırlanacak türden bir deneyim sunmuyor. Aksine, ziyaretçisini huzursuz eden, suç ortaklıklarını düşündüren ve modern dünyanın parlak yüzeyini kazıyan bir sergi. Belki de tam bu yüzden önemli. Çünkü bazı sergiler göze hitap eder, bazıları zihne... Çok azı ise insanın vicdanına dokunabilir. Bu sergi tam olarak bunu yapıyor.

11-12 MAYIS İÇİN GERİ SAYIM

Güney Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya farklı entelektüel geleneklerden gelen düşünürler, sosyal bilimciler, akademisyenler, eğitimciler ve çeşitli alanlardan uzmanlar, 11-12 Mayıs'ta, İstanbul'da World Decolonization Forum için bir araya geliyor. Epistemik, siyasi ve kültürel bir mücadele olarak dekolonizasyonu ele almak üzere bu yıl ilki gerçekleştirilen Forum, 8 ülkeden partner kurumlar iş birliği ile Enstitü Sosyal ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.