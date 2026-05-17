İlkler her zaman heyecan vericidir. Hele konu sanat, kültür ve bir şehrin dönüşen ruhuysa…. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Eskişehir, daha ilk günden festivalin en özel duraklarından biri olacağını hissettiriyor. 6'ncısı gerçekleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali gittiği her şehre değer katıyor. Eskişehir durağı da bu anlamda çok iyi düşünülmüş. Porsuk Çayı'nın etrafında yaşayan o genç enerji… Sokak müzisyenleri… Bisikletli öğrenciler… Ve modern müzecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek olan kültür alanları…

Bunların hepsi Eskişehir'i yalnızca "öğrenci şehri" olmaktan çıkarıp gerçek bir kültür şehrine dönüştürüyor. Şimdi o atmosferin içine bir de festival eklenmiş durumda. 16-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival boyunca konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk atölyelerine kadar uzanan geniş program, şehrin dinamizmini daha da görünür hale getiriyor. Asıl mesele, bir şehrin ruhuna uygun festival yapmak. Festival, Eskişehir'in doğal akışına karışıyor, sanatla yaşayan bir şehri daha değerli bir noktaya taşıyor. Odunpazarı'nın tarihi dokusundan çağdaş sanat müzelerine uzanan yürüyüşlerde bunu hissediyorsunuz. Bir yanda Anadolu'nun hafızası, diğer yanda modern Türkiye'nin kültürel dönüşümü aynı kareye sığıyor. Belki de bu yüzden Eskişehir, festival rotasının en özel duraklarından biri olmaya aday.

11 NOKTADA 177 ETKİNLİK

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin açılışında, şehrin çağdaş sanat hafızasına büyük katkı sunan OMM - Odunpazarı Modern Müzesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile festivale dair konuşma fırsatı bulduk. Festivalin şehre neler kattığını değerlendiren Ersoy, bu festival kapsamında şehir genelinde 11 farklı noktada 177 etkinlik düzenlenecek. Festivalin, Eskişehir'in marka değerine ve kültür turizmi potansiyeline uzun vadeli katkı sağlaması hedefleniyor, dedi. 2026 yaz sezonu nasıl geçecek sorusu üzerine Bakan Ersoy, "Türkiye artık sadece doğal güzellikleriyle değil, yılın her dönemine yayılan kültür, sanat, spor ve etkinlik takvimiyle de dünyanın dikkatini çeken çok güçlü bir destinasyon konumunda. Bu yaz boyunca konserlerden festivallere, spor organizasyonlarından uluslararası kültür-sanat etkinliklerine kadar çok geniş bir içerikle milyonlarca ziyaretçiyi ülkemizde ağırlayacağız. Biz etkinlik turizmini yalnızca bir tanıtım çalışması olarak görmüyoruz. Bu strateji; konaklamadan yeme-içmeye, ulaşımdan perakendeye kadar çok geniş bir ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Aynı zamanda turizm talebini yılın geneline yayarak sürdürülebilir turizm hedefimize de katkı sağlıyor. Kanye West, Ricky Martin, UEFA Avrupa Ligi Finali, Scorpions, Sónar İstanbul, Andrea Bocelli, Pet Shop Boys, Gorillaz, The Black Keys ve BLUE konserlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Tour de France Bisiklet Turu, Cirque du Soleil, Viyana Senfoni Orkestrası, Contemporary İstanbul 21. Edisyon, Gürcistan Devlet Balesi gibi çok sayıda uluslararası etkinlik ve konsere ev sahipliği yaparak dünya turnelerinin önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca; COP31, NATO Zirvesi ve uluslararası uzay kongresi gibi yüksek katılımlı ve prestijli kurumsal etkinlikler de Türkiye'nin etkinlik turizmi alanındaki küresel konumunu güçlendirecek. Formula 1 2027'de olacak ama biz şimdiden ciddi çalışmalara başladık" diyen Bakan Ersoy "TGA özel bir ekip kurdu Formula 1 ekibiyle koordineli çalışıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ VE GÜÇLÜ DESTİNASYON VURGUSU

Bakan Ersoy, Türkiye'nin yalnızca kültür ve turizm alanındaki çeşitliliğiyle değil; aynı zamanda bölgesindeki güçlü duruşu, güven veren yapısı ve istikrar ortamıyla da öne çıktığını vurguladı. Büyük ölçekli uluslararası organizasyonların Türkiye'yi tercih etmesinin, ülkenin küresel marka değerine önemli katkı sağladığını ifade etti. Barışçıl dış politikanın da çok etkili olduğunu ekledi.

TROYA SERGİSİ ROMA'YA GİDİYOR

Bakan Ersoy'a yurt dışında ülke tanıtımı için yapılan sergileri sordum. Mutlu haber şu ki Berlin'de Göbeklitepe sergisi devam ediyor. Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda 11 Haziran 2026'da açılacak "Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean" sergisi, Türkiye'nin en önemli arkeolojik miraslarından Troya'yı uluslararası ölçekte tanıtmayı hedefliyor. Sergide Türkiye'deki 19 müzeden seçilen 221 eser yer alacak, ayrıca Troya Atı replikası da ziyaretçilere sunulacak. Yaklaşık 50 eser ilk kez sergilenecek.