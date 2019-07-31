Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun birlikte söylediği, DMC etiketiyle yayınlanan 'Fight Kulüp' adlı şarkı, rap camiasına bomba gibi düştü. Sosyal medyada da çok konuşulan şarkı, 24 saat sonra dünyanın en çok izlenen dördüncü videosu oldu. Killa Hakan, rap müziğin usta isimlerinden... Tabii buna Ceza da eklenince tartışmasız şarkı çok daha iddialı oldu. Ezhel'in zaten büyük bir yetenek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben Fero ise yeni olmasına rağmen şimdiden milyonların beğenisini topladı. Killa Hakan'ı tebrik etmek istiyorum. Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile birlikte şarkı yapmaları çok iyi bir fikir olmuş. Bir rap ustasına da bu yakışırdı.



NORM ENDER SAYGIYI UNUTMA!

Rapçi Norm Ender, geçtiğimiz günlerde Ezhel ve Ben Fero'ya diss atmıştı. Norm Ender'in bu davranışına karşılık Ezhel'den de cevap gecikmemişti. Ezhel'in ardından bir televizyon programına çıkan Norm Ender şunları söyledi: "Bana herkes dert yanıyor yeni çıkan isimlerden. Ben de onlara 'Siz rahat olun kontrol bizde, bırakın biraz eğlensinler, ben onların kulaklarını çekerim' dedim." Norm Ender'in zirvedeki isimlere destek olmak yerine sataşması kimine göre normal gelebilir, yani 'Ozanların atışması gibi rap'in tarzı bu' diyebilirler ama bence yanlış! Tabii dinleyicinin takdiri ama Norm Ender unutma; her yerde ilk kural saygı olmalı.



DEMET AKALIN KİMLERİ DİNLİYOR?

1- Ben Fero-Demet Akalın

2- Alişan-Yağmurlar

3- Simge-Ne Zamandır

4- Merve Özbey-Yaramızda Kalsın

5- Tuğçe Kandemir-Gülü Soldurmam



ALATURKA DİSKO DÖNEMİ CANLANDI

Perküsyon sanatçısı Gencer Savaş, Arap, Latin ve Balkan ezgilerini caz ile harmanladığı 'Arap Oyun Havası' isimli parçasıyla büyük ilgi görüyor. Büyük orkestrayla akustik olarak kaydedilen parçada; nefesliler, zurna, akordiyon, darbuka ve bağlamanın birleşimiyle tam bir dünya müziği sound'u oluşturulmuş. Eser, Yeşilçam filmlerinde kullanılan oryantal ezgilerle alaturka disko dönemini yeniden canlandırdı.