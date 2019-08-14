Harbiye konserlerinin belki de en çok konuşulan gecelerinden birine imza attı Hadise.

'Harbiye'de hadise var' başlıkları ile kimisi ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı, kimisi de acımasızca eleştirdi. Bazen gereksiz yargılamalar, düşünmeden yazılan yazılar insanı mesleğinden soğutur. Ama Hadise'nin bunlara pek aldırış ettiğini düşünmüyorum.

Ben en çok, onu daha dün sahneye çıkmaya başlamış yeni popçuymuş gibi eleştirenlere takıldım.

Dünyanın en güzel şarkı söyleyen ve sahne şovuna imza atan iki kadınına benzetildi. Biri Jennifer Lopez, diğeri Beyonce.

Ben kendi adıma konseri izleyen ve çok keyif alan biri olarak söylemeliyim ki, Hadise bana da dünya starlarını hatırlattı ama taklit değil, takdir anlamında... O, sahnede tıpkı dünya starları gibi bir şova imza atarken bize de sadece alkışlamak düştü. Zaten Hadise çıktığı ilk günden beri Avrupai tarzı ve sahnesi ile bizden alkış almadı mı? Onu böyle farklı ve cesur olduğu için sevip kabullenmedik mi? Zaten Avrupa'da yetişmiş biri değil mi? Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim; eğer Harbiye sahnesi biraz daha büyük olsaydı, o gece Hadise daha da büyük bir şova imza atardı. Bu arada kıyafetleri de geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'e benzetildi ya; bu elbiseler özel olarak ABD'den bir ay önce geldi.

Hadise, dün görüp de aynısını mı yaptırdı? Yapmayın, o zaman kimse marka çanta kullanmasın, kimse marka ayakkabı giymesin.



Almanya'nın bitmeyen ırkçı tutumu

Geçtiğimiz günlerde dünyada ünlü rapçimiz Killa Hakan'ın bayram günü Almanya'da tutuklandığı haberleri yayıldı. Suçu nedir bilmiyorum, suç işleyip işlemediği konusunda da bir bilgim yok. Ancak şunu söylemeliyim ki, ne olursa olsun Hakan'a azılı terörist muamelesi yapılması kabul edilemez. Sokağın ortasında maruz kaldığı tutum ve ters kelepçe ile derdest edilmesi sizce de normal mi? Yer Almanya ise evet normal. Şaşırdık mı? Hayır. Almanya'nın bitmeyen ırkçı tutumundan bu kez Killa Hakan da nasibini aldı. İnsan hakları diye ahkam kesen Avrupa'ya ne desek bu tutumları bir türlü değişmiyor. Ama biz tepkimizi vermek zorundayız. Bir gün sonra serbest bırakılan Killa Hakan'dan insanlık dışı bu tutum dolayısı ile Alman polislerin özür dilemesi gerekiyor. Geçmiş olsun Killa Hakan.



'Zehirli Uykular'ın sürpriz söz yazarları

Emre Yücelen'in 'Zehirli Uykular' adlı yeni albümündeki 'Zehirli Uykular', 'Limon Çiçeği', 'Mesela' ve 'Sahte'nin sözleri anchorman Erhan Çelik'e, 'Hayat' adlı parçanın sözleri ise usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu'na ait. 'Aşk' , 'İmkansız' ve 'Bırak'ın sözleri Ecem Tursun'a, 'Kaldırım Çiçekleri', 'Nefes', 'Benim Gökyüzüm Var' ve 'Kelebek'inkiler de sanatçının kendisine ait. 'Kaldırım Çiçekleri'nde takipçisi Ayşegül Özüdoğru ile düet yapan Yücelen, albüm fotoğrafları için Mehmet Cihan Oyuktaş'ın objektifine poz verdi.



Sen hep şarkı söyle

Sosyal medyada gezerken bir videoya takıldım. Görme engelli Bilal Göregen, Reynmen'in 'Ela' şarkısını yorumlamış. Göregen'in videosu büyük beğeni alarak yaklaşık 602 bin kez izlenmiş. Ben de senin kanalına abone oldum sevgili Bilal, artık her videonu izlemekten çok mutlu olacağım. Eminim Reynmen de abone olacaktır.



Yıldız Tilbe kimleri dinliyor?

1- Ersay Üner - Nokta

2- Feride Hilal Akın - Yok Yok

3- Simge Sayın - Ne Zamandır

4- Reynmen- Ela

5- Summer cem - Tamam Tamam