Bu hafta sizlere yine rap müzikten haberler vereceğim... Rap'in genç ve yetenekli prensi Uzi'nin şimdilerde listeleri alt üst eden şarkısından bahsedeceğim. Son şarkısı 'KRVN Umurumda Değil' ile beni hiç de şaşırtmayan bir başarıya sahip oldu...



Sadece bu şarkısı da değil; Uzi, birçok dijital müzik platformunda, tam üç şarkısıyla birden listelerin zirvesinde. Ünlü rap'çi, yurt dışı listelerinde de dünyaca ünlü sanatçıları geride bıraktı. Kısa zamanda genç kitleyi bu kadar etkilemesi ve yaptığı işin kalitesini yükselterek yola devam etmesi, takdire şayan. Yeteneğini böyle başarı ile taçlandıran tüm müzik gönüllüleri takdiri hak ediyor.



ÇOCUKLAR İÇİN ALKIŞI HAK EDEN İŞ BİRLİĞİ

Hem sesi, hem fiziği ile Avrupai bir isim olan Ziynet Sali'nin yeni albümü dikkatimi çekti. DMC etiketi ile çıkan 'Yaşam Çiçeği' albümü, belli ki baştan sona özenle hazırlanmış. Albümde birçok şarkı var beğendiğim ama birinin farklı bir yeri var:



Sözü ve bestesi Cem Adrian'a ait olan 'Yaralım' isimli şarkı. Nedeni ise Ziynet Sali'nin bu şarkının bedelini Cem Adrian'ın isteği üzerine Umuttan Çocuklar Derneği'ne bağışlamış olması... Her iki ismi de güzel bir amaca hizmet ettikleri için tebrik ederim. Albümdeki iki favori şarkımı da hemen belirteyim: 'Efkarım Var' ve 'İki Dünya'. Yolu açık, dinleyeni bol olsun.



BU YAZ HER YERDE 'OCEAN' ÇALACAK

Gün geçtikçe global müzik dünyasında Türklerin daha fazla yer alması ve güzel işler yapması mutluluk verici. Bunlardan biri de Ali Bakgör. Bakgör, geçtiğimiz günlerde Amerikalı şarkıcı Andras Kallay-Saunders ile birlikte 'Ocean' isimli bir çalışmayı piyasaya çıkardı. Öncelikle şunu söylemeliyim; bu şarkıyı bir yere not edin. Şarkı eminim bu yaz yabancı müzik çalan her yerde ve tüm DJ listelerinde yer alacak ve kısa sürede popüler olacak.



Orijinal sound'u ve müzikal kalitesi çok yüksek, alt yapısı ile de benden tam not aldı... Official Music Video etiketi ile dijital platformda yerini alan şarkının klibi de gayet başarılı. Farklı renk tonları kullanılmış ve müziğin ritmine uygun seçilmiş kareleri ile seyirciyi etkiliyor...



BU TOPRAĞIN GERÇEK SESİ

Bu hafta dinlemekten büyük keyif alacağınız, adı gibi bu toprağın 'gerçek' müziğine gönül vermiş bir isimden bahsedeceğim: Gerçek Yalgın... Ben onu bu pandemi döneminde eski albümleri ve şarkıları ile keşfettim. Ama son albümü 'Çırak' da en az diğerleri kadar hoşuma gitti. Ancak maalesef 'Çırak' da birçok albüm gibi bu zor dönemin ilk zamanlarına denk gelmiş, hak ettiği ilgiyi görememiş.



Bu arada Gerçek'in sesinin özgün karakteri de çok hoşuma gitti. Hani sesinizi eğitir, müzik eğitimi alır ve bir noktaya çıkarsınız ya, işte Gerçek bunlara ilave olarak özel ses rengi ile de dikkatimi çekiyor. Gırtlağında bir türkü hüznü, bazen Ahmet Kaya tadı, bazen de bambaşka bir ruh var. Dinlemenizi tavsiye ederim.