Kalp kası iltihabı sadece mRNA aşılarının bir sonucu değil

Miyokardit, kalp kasının iltihaplanmasına neden olan bir kalp rahatsızlığı. Kalbin büyümesine neden olur, bu da kalbi daha fazla çalışmaya zorlar. Sonuç olarak kalbin kan pompalama yeteneği azalır

Covid-19 salgınını kontrol altına almak için mRNA aşılarının kullanımı başından beri çok tartışıldı. Nisan ayının sonunda İsrail'deki sağlık yetkililerinin genç ve atletik kişilerde aşıların miyokardit yani kalp kası iltihabına neden olduğunu bildirmesiyle araştırmalar bu yönde derinleşti. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de Nisan ayından bu yana mRNA aşısı olmuş gençlerde ve genç yetişkinlerdeki kalp sorunlarını araştırıyor ve şu ana kadar binden fazla kişide miyokartit görüldüğü açıklandı. Söz konusu kalp sorunları Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını olmuş kişilerde ortaya çıktı. Merkez, bu vakaları aşının çok nadir görülen yan etkisi olarak değerlendiriyor. Mayıs ayı ortasında yayımlanan bir raporda mRNA aşısı olan bazı kişilerde az da olsa miyokardit görüldüğü açıklandı ancak tam olarak sayı verilmedi. Sadece vakaların çoğunlukla gençlerde ve genç yetişkinlerde, genel olarak erkeklerde, çoğunlukla ikinci dozun ardından ve aşılamadan sonraki dört gün içinde görüldüğü belirtildi. Vakaların çoğu hafif olarak tanımlandığı gibi oranların da beklendiği kadar olduğu açıklandı.



VİRÜSLERİN EN BÜYÜK NEDENİ

Miyokardit kalp kasının iltihaplanmasına neden olan bir kalp rahatsızlığı. Kalbin büyümesine neden olur, bu kalbi fazla çalışmaya zorlar. Sonuç olarak kalbin kan pompalama yeteneği azalır. Miyokardit nadir olarak rastlanan bir rahatsızlık olarak kabul edilir ve her yıl dünyada ortalama 100 bin kişiden 20'sinde görülür. Miyokardit sadece mRNA aşılarının ardından görülen bir sonuç değil elbette. Viral, bakteriyel, parazitik ve mantar enfeksiyonlarıyla bağlantılı olarak da ortaya çıkabiliyor. Ancak miyokardit vakalarında kalbin zarar görmesinin en yaygın nedeni virüsler. Uzmanlara göre virüsün kalp kası hücrelerini enfekte etmesi ve öldürmesi doğrudan veya vücudun virüse karşı gösterdiği bağışıklık tepkisi nedeniyle dolaylı olarak miyokardit görülüyor olabilir. Ayrıca miyokardit vakalarının birçoğunun bir virüsü hedef almak ve öldürmek için tasarlanan antikorların kalp kası hücrelerine de bağlanması ve zarar vermesi nedeniyle meydana geliyor.



DAHA BÜYÜK BİR RİSK ALMAYIN

Miyokardit çoğu zaman kendi kendine veya standart bir tedaviyle iyileşir. Ancak durumun ciddiyetini etkileyecek değişkenler söz konusu. Kalbin küçük bir bölümü etkilenebilir ve hiçbir problem görülmez veya tam tersi görülebilir ve durum kalp yetmezliğine kadar gidebilir. Bu nedenle herhangi bir sorun yaşamanız halinde bir uzmana görünmenizde fayda var. İltihabın azalmasına ve kalbin kendi kendine iyileşmesine yardımcı olmak için hastalığın erken evresinde müdahale etmek çok önemli. Aşı sonrası miyokardit vakaları oldukça nadir bir kesimde görülüyor. Risk-fayda oranı düşünüldüğünde aşı olmanın faydalarının daha ağır bastığını rahatlıkla söyleyebilirim.