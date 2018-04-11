İdilika'nın Mutfağı bugün Balıkesir'de SABAH etkinliği kapsamında ziyaret ettiğimiz Balıkesir'in dillere destan meşhur lezzeti höşmerimin yapılışını öğrenmek için Özeniş Höşmerim'deyiz. Höşmerim ustası Gülcan Usta'nın mutfağına girdim ve peynirini bile kendilerinin mayaladığı höşmerimin yapılışını detaylarıyla öğrendim. Öğrenmekle kalmadım, fotoğraftan göreceğiniz üzere afiyetle de yedim. Cevizlisinden, fıstıklısına, koyun sütünden yapılanından, peynirin daha yoğun olduğu özel höşmerime kadar birçok çeşidiyle karşılaştım ve bu çeşitlilik karşısında şaşırdığımı söyleyebilirim.

HÖŞMERİMİN HİKAYESİ

Rivayete göre askere giden evin erkeği uzun yıllar vatani görevini yaptıktan sonra huzurla, sevinçle evine döner. Fadime Hanım, canından çok sevdiği hayat arkadaşını birden karşısında görünce çok sevinir. Yiğidine bir sofra kurmaya karar verir, fakat evde hazırda sunabileceği yiyecek yoktur. Ne yapsam acaba diye düşünürken süzekte asılı taze peynir gözüne ilişir. Fadime Hanım peynirden bir şey hazırlamaya karar verir. Taze peyniri hafif ateşte pişirmeye başlar. İçine yumurta sarısı, şeker ve irmik (un) katarak pişirir. Fadime Hanım tencereye bakar, mis gibi kokuyor, göze de güzel görünüyor; yaptığından memnun olur. Acaba yiğidi beğenecek midir? Yaptığını yiğidine sunar ve biraz yemesini bekledikten sonra merakla "Hoş mu erim? Hoş mu erim?" diye sorar. Kocası memnuniyetle "Hoş hoş" diyerek Fadime Hanım'ı takdir eder. Balıkesir'in bu meşhur tatlısının hikayesi kulaktan kulağa anlatıla anlatıla yapılan tatlı, 'höşmerim' adını alır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

HÖŞMERİM



1 kg. çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3.5 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı

Yapılışı: İnek memesinden çıkmış sıcaklıktaki çiğ sütün içine peynir mayasını katıyoruz. Daha sonra beş dakika bekliyoruz. İçine irmikle şekeri bir kapta karıştırıp içine katıyoruz. Yumurta sarısını da ekledikten sonra ateşe koyuyoruz. Sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın. Kaynamaya başlayınca 15 dakika kaynatıp sonra servis ediyoruz.